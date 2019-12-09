Спите без трусиков! Почему гинекологи советуют женщине спать обнаженной?

Сон в трусиках или плотных пижамах даст микробам идеальную почву для размножения, потому что им нравится теплый, влажный климат.

Женщинам, у которых чаще возникают проблемы с грибковыми инфекциями или абсцессами, рекомендуется воздерживаться от нижнего белья ночью

Женщины должны регулярно снимать нижнее белье, когда идут спать. О пользе, которую это приносит, объясняет голландский гинеколог Алисса Двек (Alyssa Dweck).

Вместо пижам, неглиже и т.д., лучше, по ее мнению, спать совершенно голыми.

Влажный и теплый климат идеально подходит для микробов



Сон в трусиках или плотных пижамах даст микробам идеальную почву для размножения, потому что им нравится теплый, влажный климат. В течение дня большинство женщин уже носят нижнее белье — и часто надевают обтягивающие джинсы, что означает, что воздух вообще не попадает в область гениталий.

Сон без нижнего белья помогает бороться с инфекциями

Особенно женщинам, у которых чаще возникают проблемы с грибковыми инфекциями или абсцессами, рекомендуется воздерживаться от нижнего белья ночью.

«Свежий воздух гарантирует, что грибы будут размножаться хуже, что снижает вероятность заражения. При этом, лучше носить только хлопковое нижнее белье, так как оно более проницаемо для воздуха, чем синтетические ткани», — пишет издание Focus.

Регулярная смена постельного белья

Конечно, бактерии передаются на простыни гораздо чаще голой кожей, чем тканью нижнего белья и пижамы, но эта решаемая проблема. Поэтому единственный недостаток сна ню — вам придется чаще менять простыни.

Альтернативы

Некоторые просто не любят ощущение голой кожи под одеялом или быстро замерзают, поэтому для них вопрос сне голыми исключен. В таких случаях желательно носить что-то «воздушное», чтобы иметь возможность воспользоваться хотя бы некоторыми из преимуществ сна ню. Идеальными были бы, например, боксерские шорты партнера или широкие пижамные штаны.

Источник: МедикФорум