Евгений Петросян женился на своей молодой любовнице Татьяне Брухуновой

Евгений Петросян женился на любовнице

В ноябре 2018 года Евгений Петросян развёлся со своей женой и коллегой Еленой Степаненко, с которой прожил 33 года. Виновницей разрыва творческого и семейного тандема поклонники Евгения Вагановича назвали его 30-летнюю помощницу Татьяну Брухунову.

Мол, приехала скромная девушка из Тулы, занималась сначала сайтом Елены Степаненко, а потом добралась и до Евгения Вагановича. Познакомившись с Петросяном, Брухунова сделала феноменальную карьеру от сисадмина сайта юмориста до директора его театра.

Сейчас Татьяна правая рука и директор Петросяна.

А с недавних пор и его официальная жена.

Татьяна Брухунова была скромной девушкой из Тулы, а завоевав внимание знаменитого юмориста, превратилась в настоящую модницу. Артист осыпает любимую женщину дорогими дизайнерскими нарядами.

— Они поженились в начале декабря, — поделился друг Петросяна.

А в минувшие выходные пара, судя по всему, отмечала семейное событие дома. Помощница супругов приготовила по такому случаю торт-сметанник «Нежность».

— Я счастлива, — подписала фото в соц.сетях Татьяна Брухунова — теперь уже не любовница юмориста, а его законная жена.

Интересно, как отреагирует на эту новость Елена Степаненко, с которой сатирик до сих пор никак не поделит совместно нажитое имущество (по слухам, бывшие супруги заработали за время своего союза аж полтора миллиарда рублей-Ред.).

Прошлой зимой в программе Первого канала «Эксклюзив» Брухунова клялась, что не уводила Евгения Вагановича из семьи.

— Работала я изначально, занимаясь сайтом Елены Степаненко, — вспоминала Татьяна Брухунова. — А когда переехала в Москву, жила у Елены Григорьевны Степаненко, она меня приютила, и заботилась. Но я не просила ее об этом, и Евгений Ваганович ее к этому не стимулировал. Она сама была студенткой, и видимо понимала, что это было нелегко.

Когда я пришла к Евгению Петросяну, я лично брака не видела. Я видела партнёрские, уважительные отношения, но брака — нет. Хотя это не моего ума дело. И на тот момент он был глубоко одиноким человеком. Такие люди могут иметь незыблемый стержень в работе, но в быту — нет. Он был как ребенок, совершенно одинокий. Я со временем стала ему помогать, вошла в его творческую жизнь и бытовую — покушать, лекарства, врач, записать на приём. Спустя некоторое время его жена начала проявлять ревность, которую выражала довольно агрессивно. Она талантливая и яркая женщина, но мы не могли с ней сработать. Хотя долгое время я пыталась найти проблему в себе — мне тяжело, когда на меня кричат. Мы не смогли бы найти точки соприкосновения. Когда у нас появилась душевная близость с Петросяном? Лет 6-7 лет назад,- делилась молодая жена юмориста.

— Если бы у него все было хорошо в семье, он бы не ушёл. «Истории любви» не совсем применима в нашем случае. Это не вспышка как в молодости. Это душевный комфорт, назвала бы я это так. Это тот человек, который пришёл в мою жизнь и раскрыл меня. Что-то научил, показал, объяснил. И я благодарна ему за все, несмотря на все тяготы.

Источник: КП