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Здоровье / Общество

Четвертая стадия рака: какие продукты помогают

22:56 09.12.2019 Фото: pxhere.com
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Неожиданной ремиссии у страдающих от рака пациентов предшествовало изменение образа жизни. В том числе, радикальное изменение диеты, рассказала исследователь и психотерапевт Келли Тернер.

Четвертая стадия рака: какие продукты помогают
Одна из научных работ показала, что состоящий на 50% из фруктов и овощей рацион способствует увеличению продолжительности жизни
Сюжет: Онкология
Четвертая стадия рака: какие продукты помогают

Четвертая стадия рака: какие продукты помогаютПризнаки рака глазаЕщё 137 новостей

В медицинской практике онкологов есть случаи, когда больные с плохими прогнозами внезапно поправлялись. Неожиданной ремиссии у страдающих от рака пациентов предшествовало изменение образа жизни. В том числе, радикальное изменение диеты, рассказала исследователь и психотерапевт Келли Тернер, которая специализируется на интегративной онкологии.

Доктор провела немало бесед с людьми, уверенными в том, что им осталось жить несколько дней. Однако за этим следовала ремиссия. Тернер считает, что это также связано с диетой, которой на определенном этапе заболевания начинали следовать пациенты.

В частности, большую часть их рациона составляла растительная пища. Как пояснила исследователь, одна из научных работ показала, что состоящий на 50% из фруктов и овощей рацион способствует увеличению продолжительности жизни как у здоровых людей, так и у страдающих от различных недугов.

Тернер посоветовала есть авокадо, сладкий перец, сельдерей, салат, лук, помидоры, бобовые. А также позволять себе грейпфруты, изюм и бананы.

Источник: РГ

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