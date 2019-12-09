Темнокожая красавица из ЮАР стала «Мисс Вселенной»

«Я росла в мире, где женщина моей внешности — с кожей и волосами, как у меня — никогда не считалась красивой. Думаю, это время подходит к концу. «- говорит Зозибини Тунзи.

Новая «Мисс Вселенная»

В конкурсе красоты «Мисс Вселенная» победила представительница ЮАР Зозибини Тунзи.

«Я росла в мире, где женщина моей внешности — с кожей и волосами, как у меня — никогда не считалась красивой. Думаю, это время подходит к концу. Я хочу, чтобы дети смотрели на меня и видели мое лицо, и я хочу, чтобы их лица отражались в моем», — цитирует издание победительницу.

Представительница ЮАР Зозибини Тунзи стала «Мисс Вселенной»

«Я росла в мире, где женщина моей внешности — с кожей и волосами, как у меня — никогда не считалась красивой»

В тройку финалистов также вошли пуэрториканка Мэдисон Андерсон и мексиканка София Арагон.

Россия не была представлена на конкурсе, так как у победительницы Мисс Россия-2019 Алины Санько не было времени подготовиться к конкурсу и получить визу.

Источник: Интерфакс