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Красота / Общество

Темнокожая красавица из ЮАР стала «Мисс Вселенной»

23:19 09.12.2019 Фото: https://www.instagram.com/zozitunzi/?hl=ru
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«Я росла в мире, где женщина моей внешности — с кожей и волосами, как у меня — никогда не считалась красивой. Думаю, это время подходит к концу. «- говорит Зозибини Тунзи.

Темнокожая красавица из ЮАР стала Мисс Вселенной
Новая «Мисс Вселенная»

В конкурсе красоты «Мисс Вселенная» победила представительница ЮАР Зозибини Тунзи.

«Я росла в мире, где женщина моей внешности — с кожей и волосами, как у меня — никогда не считалась красивой. Думаю, это время подходит к концу. Я хочу, чтобы дети смотрели на меня и видели мое лицо, и я хочу, чтобы их лица отражались в моем», — цитирует издание победительницу.

Темнокожая красавица из ЮАР стала Мисс Вселенной

Представительница ЮАР Зозибини Тунзи стала «Мисс Вселенной»

Темнокожая красавица из ЮАР стала Мисс Вселенной

«Я росла в мире, где женщина моей внешности — с кожей и волосами, как у меня — никогда не считалась красивой»

В тройку финалистов также вошли пуэрториканка Мэдисон Андерсон и мексиканка София Арагон.

Россия не была представлена на конкурсе, так как у победительницы Мисс Россия-2019 Алины Санько не было времени подготовиться к конкурсу и получить визу.

Источник: Интерфакс

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