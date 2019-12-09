Гипертония — бич современности: на 57% выросло число больных с 2008 года

Распространённость гипертонии у мужчин до 65 лет действительно увеличилась на 13%

За последние десять лет в России выросло число пациентов с гипертонией. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Так, в 2018 году в стране насчитывалось 1,54 млн пациентов с установленным диагнозом «болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением» (гипертония).

По сравнению с 2008 годом этот показатель вырос на 57% — тогда таких больных в стране было 979 тыс.

В 2017 году было зарегистрировано 1,41 млн пациентов с гипертонией (на 9% меньше, чем в 2018 году).

Главный внештатный кардиолог Минздрава России по ЦФО, УФО, СФО и ДФО Сергей Бойцов в беседе с RT указал на то, что приведённые цифры — это число впервые выявленных пациентов с таким диагнозом за указанные годы. По мнению специалиста, эти данные отражают рост выявляемости этой болезни.

В то же время он отметил, что распространённость гипертонии у мужчин до 65 лет действительно увеличилась на 13% в период с 2003 по 2017 год. По словам Бойцова, в основном это связано с ростом числа мужчин с ожирением.

«Распространённость артериальной гипертонии (АГ) в Российской Федерации очень высока. По данным эпидемиологических исследований, только среди мужчин в возрасте до 65 лет частота АГ — 49%, а у женщин — 40%. При этом принимают препараты для снижения артериального давления примерно 42% мужчин и около 62% женщин, поэтому задача выявления больных АГ является одной из важнейших в рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров взрослого населения», — добавил Бойцов.

Ранее специалисты из НМИЦ здоровья детей Минздрава России назвали гипертонию в числе самых распространённых заболеваний среди российских школьников.

Источник: RT