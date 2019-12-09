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Помогите, кто подобрал раненую черную кошечку в Бердске?

23:43 09.12.2019
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В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети во Вконтакте написала Полина:

Здравствуйте! Убедительная просьба разместите пожалуйста🙏🙏🙏
ПОМОГИТЕ! ПОМОГИТЕ! ПОМОГИТЕ! ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ВЧЕРА, 8 ДЕКАБРЯ, В РАЙОНЕ УЛИЦ ГОГОЛЯ И УШАКОВА НАШЛИ РАНЕНУЮ ЧЁРНУЮ КОШЕЧКУ В ПРОМЕЖУТКЕ С.15:00-16:30. ОТЗОВИТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА!

Молодой человек и девушка завернули кошку в детскую куртку и должны были увезти в ветеринарную клинику. Об этой ситуации мы узнали только сегодня вечером, обзвонили все клиники, такого обращения зафиксировано не было! ПОЖАЛУЙСТА! ПОЗВОНИТЕ НА ТЕЛЕФОН ХОЗЯЙКИ🙏: 89137221026

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