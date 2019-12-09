Помогите, кто подобрал раненую черную кошечку в Бердске?

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети во Вконтакте написала Полина:

Здравствуйте! Убедительная просьба разместите пожалуйста🙏🙏🙏

ПОМОГИТЕ! ПОМОГИТЕ! ПОМОГИТЕ! ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ВЧЕРА, 8 ДЕКАБРЯ, В РАЙОНЕ УЛИЦ ГОГОЛЯ И УШАКОВА НАШЛИ РАНЕНУЮ ЧЁРНУЮ КОШЕЧКУ В ПРОМЕЖУТКЕ С.15:00-16:30. ОТЗОВИТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА!



Молодой человек и девушка завернули кошку в детскую куртку и должны были увезти в ветеринарную клинику. Об этой ситуации мы узнали только сегодня вечером, обзвонили все клиники, такого обращения зафиксировано не было! ПОЖАЛУЙСТА! ПОЗВОНИТЕ НА ТЕЛЕФОН ХОЗЯЙКИ🙏: 89137221026