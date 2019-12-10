Болеют раком 493 ребенка в Новосибирской области: как определить онкологию у ребенка?

В 2018 году 3360 пациентов стояли на учете на конец года с онкологическими заболеваниями в Бердске. Из них 14 ребятишек до 17 лет. Почему дети болеют онкологией? Какие факторы провоцируют это заболевание?

Есть случаи заболевания раком даже среди младенцев

Как определить, что, возможно, у ребенка онкология? Как избежать этого заболевания и какие меры профилактики существуют в области? На вопросы «Курьер. Среда. Бердск» 27 ноября ответили специалисты Минздрава Новосибирской области.

По каким причинам ребенок может заболеть раком?

Что может спровоцировать страшную болезнь? Конкретных факторов, провоцирующих развитие онкологического заболевания именно у детей, не существует. Это и влияние ионизирующего излучения, и неблагоприятных факторов внешней среды. Существует ряд врожденных генетических пороков, при которых увеличивается риск развития онкологического заболевания. Например, при синдроме Дауна выше риск заболевания лейкозом, а при синдромах WAGR или Беквита-Видемана выше риск развития опухоли почки — нефробластомы.

По каким признакам можно понять, что у ребенка рак?

Признаки, способные указать на развивающееся онкологическое заболевание, многочисленны и разнообразны. Специалисты, занимающиеся диагностикой и лечением онкологических заболеваний, в том числе у детей, проходят обучение в высшем учебном заведении в течение 6 лет, затем 2 года обучаются в ординатуре и регулярно проходят различные курсы повышения квалификации и дополнительного обучения.

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Сколько детей больны раком?

Общий регистр пациентов с онкологическими заболеваниями ведется на базе Новосибирского областного онкологического диспансера. В среднем — количество первично заболевших детей в год колеблется от 65 до 100 человек. Заболеваемость злокачественными заболеваниями у детей до 18 лет на территории области — 13-15 на 100 тысяч детского населения. Это в целом соответствует средним показателям по России. По итогам 2018 года в регионе на учете состояло 493 несовершеннолетних пациентов с различными онкологическими заболеваниями.

Главный онколог региона Вадим Захаров рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что в Бердске с каждым годом все больше детей болеют раком. Статистика неумолимо растет. Но в этом большую роль играет улучшение способов диагностики.

— В 2018 году 3360 пациентов стояли на учете на конец года с онкологическими заболеваниями в Бердске. Из них 14 ребятишек до 17 лет, — рассказал главный онколог региона Вадим Захаров.

Главный детский онколог Новосибирской области Антон Штукерт сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что дети заболевают раком даже с рождения.

— Есть такой раздел неонатальная онкология — заболеваний у новорожденных, — уточнил Антон Владимирович 28 ноября.

Куда обращаться родителям при подозрении у детей онкологии?

— На территории Бердска и нет специализированных медицинских организаций, оказывающих помощь детям с онкологическими заболеваниями. Онкологическая помощь детям в Новосибирской области организована по экстерриториальному принципу. При подозрении или выявлении у детей онкологических заболеваний врачи-педиатры участковые, врачи общей практики (семейные врачи) направляют детей на консультацию к врачу — детскому онкологу детского онкологического кабинета медицинской организации.

На консультацию врача-онколога дети направляются в Городскую детскую клиническую больницу. Затем, в зависимости от локализации злокачественного новообразования, для обследования, диспансерного наблюдения, лечебных и реабилитационных мероприятий в городскую или в Новосибирскую центральную районную больницу, НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ, детскую городскую больницу №1, государственную Новосибирскую областную клиническую больницу.

На какую бесплатную помощь могут рассчитывать дети?

Виды бесплатного оказания гражданам медицинской помощи указаны в территориальной программе обязательного медицинского страхования (ОМС), размещенной в свободном доступе на сайте Новосибирского фонда ОМС. Не существует причин отказать гражданину Российской Федерации, застрахованному по системе ОМС, в предоставлении медицинской помощи.

На территории Новосибирской области оказываются все виды медицинской помощи, гарантированной территориальной программой ОМС, за исключением некоторых видов высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) — эндопротезирования при злокачественных опухолях костей и трансплантации костного мозга. При потребности в этих видах лечения пациент направляется в федеральные центры г. Москвы и г. Санкт-Петербурга соответствующего профиля.

По закону об обязательном медицинском страховании, гражданин имеет право на получение медицинской помощи в любом субъекте федерации, независимо от места регистрации или прописки. Для получения помощи, гарантированной в объеме обязательного медицинского страхования, пациент должен иметь полис ОМС.

Присваивается ли инвалидность детям с онкологией?

Право устанавливать гражданам инвалидность, в том числе группы, причины и сроки инвалидности, предоставлено только главному бюро медико-социальной экспертизы, имеющему филиалы в городах и районах.

Какие средства направлены на лечение детей с раком?

Сумма финансирования лечения одного ребенка с онкологическим заболеванием в год зависит от видов препаратов, используемых для терапии, количества курсов полихимиотерапии в год, необходимости проведения оперативного лечения и всегда индивидуальна.

Какова продолжительность жизни у детей с онкологией?

Продолжительность жизни у детей с таким заболеванием, зависит от типа новообразования, распространенности процесса, локализации новообразования. Все случаи всегда индивидуальны.

Могут ли дети получить паллиативную помощь?

На территории НСО существуют программы по оказанию паллиативной помощи, в том числе и онкологическим больным. Паллиативная помощь оказывается различными методами — амбулаторно, стационарно, в режиме дневного стационара, выездными бригадами паллиативной помощи.

Какие меры профилактики проводятся по детской онкологии?

Не существует специфических методов профилактики заболеваемости онкологической патологией у детей. Для того, чтобы медики лучше выявляли на ранних стадиях заболевания, проводятся курсы повышения квалификации и обучения, включающие вопросы детской онкологии, среди врачей первичного звена и стационаров.

Куда можно пожаловаться на некачественную медицинскую помощь?

Функция контроля за оказанием медицинской помощи, включая качество медицинских услуг делегирована страховым компаниям ОМС и фондам ОМС. Также с жалобой на качество оказания медицинской помощи можно обратиться в Минздрав НСО, Минздрав РФ, Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Новосибирской области и другие контролирующие органы.