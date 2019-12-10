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Ванга предсказала жесточайший кризис России на 2020 год

11:45 10.12.2019 Фото: скриншот youtube
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В будущем году Ванга также предсказала России природные катаклизмы. Она утверждала, что лето в 2020 году будет засушливым по причине солнечной активности.

Ванга предсказала жесточайший кризис России на 2020 год
Ванга также предсказала России природные катаклизмы

Ванга предсказала, что Россия справится с глобальным экономическим кризисом, который будет длиться первые шесть месяцев 2020 года. Об этом сообщает НТВ, отмечая, что предсказание обнародовано впервые.

В будущем году Ванга также предсказала России природные катаклизмы. Она утверждала, что лето в 2020 году будет засушливым по причине солнечной активности.

Согласно ее прогнозам, Россию ждет успех в международной политике. В 2020 году возможен новый союз с Китаем и Индией.

Если верить Ванге, то на Украине будут происходить серьезные события, которые повлияют на будущее страны. В конце 2020 года ожидается сближение отношений между Москвой и Киевом.

Источник: vm.ru

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От редакции

Верите Ванге?

Аноним, 10 декабря 2019 12:15
"Ванга предсказала, что Россия справится с глобальным экономическим кризисом, который будет длиться первые шесть месяцев 2020 года. Об этом сообщает НТВ, отмечая, что предсказание обнародовано впервые."

НТВ это последняя инстанция?
Поросёнок Пётр, 10 декабря 2019 12:34
Конечно верим!!!
Как известно, "великая предсказательница" Вангелия Гуштерова, работающая под творческим псевдонимом Ванга, каждый год выдаёт новые "предсказания", ну и что, что она умерла в 1996 году? Разве это проблема для "великой предсказательницы"?

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