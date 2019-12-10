Фотомарафон «Ах, эта свадьба!» вышел в газете «Курьер.Среда.Бердск»

4 декабря в газете «Курьер.Среда.Бердск» вышел фотомарафон «Ах, эта свадьба!». Спешите купить газету!

Фотомарафон «Ах, эта свадьба!»

На прошлой неделе, 4 декабря, в газете «Курьер.Среда.Бердск» вышел фотомарафон «Ах, эта свадьба!»

Все участники, приславшие свои чудесные фото, еще могут успеть купить газету с фотомарафоном.

Кроме газеты мы разместим альбом «Ах, эта свадьба!» в группе «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети «ВКонтакте».



Фотомарафон «Ах, эта свадьба!»

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