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Фотомарафон «Ах, эта свадьба!» вышел в газете «Курьер.Среда.Бердск»

20:25 10.12.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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4 декабря в газете «Курьер.Среда.Бердск» вышел фотомарафон «Ах, эта свадьба!». Спешите купить газету!

Фотомарафон Ах, эта свадьба! вышел в газете Курьер.Среда.Бердск
Фотомарафон «Ах, эта свадьба!»
Сюжет: Фотомарафоны
Фотомарафон Ах, эта свадьба! вышел в газете Курьер.Среда.Бердск

Фотомарафон «Ах, эта свадьба!» вышел в газете «Курьер.Среда.Бердск»Без фаты – можно! Стартует фотомарафон «Ах, эта свадьба» на «Курьер.Среда.Бердск»Ещё 57 новостей

На прошлой неделе, 4 декабря, в газете «Курьер.Среда.Бердск» вышел фотомарафон «Ах, эта свадьба!»

Все участники, приславшие свои чудесные фото, еще могут успеть купить газету с фотомарафоном.

Кроме газеты мы разместим альбом «Ах, эта свадьба!» в группе «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети «ВКонтакте».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

Фотомарафон Ах, эта свадьба! вышел в газете Курьер.Среда.Бердск

Фотомарафон «Ах, эта свадьба!»

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