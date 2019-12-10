Выпустили в зале суда: 3 года и 3 мес. колонии-поселения получил виновный в хищении воды на 75 млн рублей экс-директор КБУ Бердска Александр Кожин

Другие подсудимые Владимир Дыненков и Сергей Оленич тоже получили реальные срок в виде колонии -поселения. Всех выпустили в зале суда.

Александра Кожина выпустили из зала суда свободным 10 декабря

Подошло к концу судебное следствие в Бердском горсуде по делу о «хищении воды» на 170 млн рублей сегодня, 10 декабря. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 6 декабря судья Бердского городского суда Татьяна Васюхневич начала оглашать приговор фигурантам громкого уголовного дела. На скамье подсудимых трое — экс-директор муниципального Комбината бытовых услуг Александр Кожин, замдиректора предприятия «СпецАвтоХозяйство» Сергей Оленич и гендиректор МК «Сибиряк» Владимир Дыненков.

Александру Кожину судья вынес приговор в 3 года 6 месяцев колонии-поселения. И с учетом времени, проведенного под следствием, выпустили экс-директора МУП КБУ в зале суда.

Остальным подсудимым так же судья вынес приговоры в виде колонии-поселения. И Владимира Дыненкова, и Сергея Оленича тоже освободили в зале суда.



По реакции осужденных было заметно, что приговор стал для них «приятной неожиданностью».

Судья Бердского горсуда Татьяна Васюхневич оглашала приговор два дня. Напомним, после обнаружения несанкционированных врезок нормативные расчеты показали, что за водоснабжение нескольких объектов жилого комплекса (что на берегу Бердского залива) «Сибиряк» оказался должен КБУ около 170 млн рублей. По версии следствия, Кожин необоснованно снизил сумму долга до 380 тыс. рублей. Фигуранты дела и их защита вину не признавали и настаивали на оправдательном приговоре.

Татьяна Васюхневич резюмировала: тяжких последствий в результате преступных действий Кожина при пособничестве с Дыненковыи и Оленичем не наступило. Этих доказательств не было предоставлено по двум эпизодам.

Суд Бердска учёл решение 7 арбитражного суда, что сумма ущерба по первому эпизоду составила 5,7 млн рублей. Кроме того, муниципальному образованию город Бердск не причинен ущерб, так как КБУ не является дотационным предприятием.

— Именно предприятие является потерпевшим по данному уголовному делу. Поэтому суд исключает муниципалитет из числа потерпевших, — констатировала Татьяна Васюхневич.

Это значит, что уголовное дело переквалифицированно. Ответственность за деяние сократилось. Теперь Александру Кожину грозит до 4 лет колонии.

Но суд посчитал показания Оленича и Дыненкова не правдивы. А вот показания экс-директора КБУ суд учёл достоверными на стадии до судебного следствия.

Всем подсудимым судья назначила наказание в исправительной колонии поселения. Но зачла 1 день пребывание Кожина в СИЗО за 2 дня отбывания наказания колонии поселения.

— Назначить Александру Кожину наказание в виде 3 года и 3 месяца с отбыванием в колонии-поселении. Дыненкову — 1 год 3 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении. Оленичу — 1 год и 11 месяцев с отбыванием в колонии-поселении,- вынесла свой вердикт судья Бердского горсуда Татьяна Васюхневич.

Все трое осужденных уже фактически понесли наказание, находясь под домашним арестом и в СИЗО. Осужденных освободили из зала суда. Участники процесса аплодировали. Но сам Александр Юрьевич надеялся, что получит оправдательный приговор.

— Я ожидал такого развития, но надеялся на оправдательный приговор, — высказался Кожин в беседе с «Курьер. Среда. Бердск».

Стоит отметить, что в течение нескольких лет ему нельзя занимать руководящие должности. Кроме того, снято все обременение с имущества осужденных.

Александр Кожин заметно нервничал и признавался в зале суда — спать не могу, сахар поднялся, ожидание — убивает. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 13 декабря судебное следствие завершилось и стороны процесса приступили к прениям. Гособвинитель Анна Белова попросила для подсудимых реальные сроки:

— Прошу суд назначить наказание для Александра Кожина в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на 4,5 года. Для Владимира Дыненкова и Сергей Оленича — в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком по 4 года.

По версии следствия, в конце ноября 2017 года в городе Бердске Дыненков, являясь соучредителем ЗАО МК «Сибиряк», не желая нести материальных затрат, обратился к Оленичу, обладающему авторитетом и возможностью воздействия на директора МУП «КБУ» Кожина. Цель – договориться о принятии необходимых решений в пользу «Сибиряка». Результатом должен был быть факт подписания юридически значимых документов. Также у Оленича сложились дружеские отношения с главой Бердска, который советовался с Оленичем при принятии определенных решений. Оленич мог влиять на оценку решений связанных с деятельностью муниципальных предприятий Бердска.

Суд посчитал, что в действиях фигурантов усматриваются признаки преступных деяний, повлекших крупный ущерб КБУ. Впрочем, в ходе судебного следствия финансовые претензии к подсудимым существенно снизились.

В октябре 2018 года Комбинат бытовых услуг изменил исковые требования к элитному жилому комплексу «Сибиряк», снизив долг со 170 млн рублей до 63 млн. Снизить сумму удалось после того, как новый директор Комбината бытовых услуг Владимир Воспанчук провел экспертизу и анализ долга, проверил все врезки «Сибиряка». Как гласит новое постановление Седьмого арбитражного суда, решение суда Новосибирской области от 1 апреля 2019 года отменено, принят новый судебный акт. Иск удовлетворили частично. При этом с ЗАО «Международный комплекс «Сибиряк» в пользу КБУ взыскать 5,7 млн рублей задолженности.

Вероятно, Бердский городской суд учел это судебное решение при вынесении окончательного вердикта. Кроме того, после нескольких экспертиз сумма по незаконно «выпитой» «Сибиряком» воды снизилась до 75 млн рублей. И эта сумма теперь фигурирует в материалах дела.

Громкий процесс по уголовному делу о хищении воды на 170 млн рублей в Бердске начался 25 декабря 2018 года. В превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкий вред, обвиняют экс-директора бердского КБУ и двух его пособников. В сентябре всем фигурантам суд продли срок ареста на 3 месяца. Только Кожин в отличие от своих подельников содержится в СИЗО. Уже полтора года. Дыненкова и Оленича суд отправил под домашний арест.

В ходе судебного следствия адвокаты заявили десятки ходатайств и апелляционных жалоб в том числе на меру пресечения. Но их суд оставил без удовлетворения. Защита апеллировала к тому, что Кожин болен и не представляет угрозы для следствия за пределами СИЗО.

Фигуранты уголовного дела надеялись, что решение в отношении них будет вынесено до Нового года. Александр Кожин встретит 2020 год в кругу семьи.

Автор видео Марина Волкова

