Дорогие яйца, хлеб и молоко провинциального Бердска

Яйцо куриное, 1 категория, 1 десяток. На бердском рынке цена повысилась с 45 до 52 рублей, в «Ивушке» с 54,9 до 59 рублей, «Монетке» — с 45,9 до 48,9 рублей, «Ленте» — с 47,39 до 57, 89. Дешевеет лишь сахар.

Некоторые бердчане впрок закупают продукты в супермаркетах

Специалисты управления экономического развития постоянно мониторят цены на продукты в супермаркетах Бердска. Понятно, что в разных магазинах могут быть разные цены на одну и ту же продукцию. Отличается стоимость товаров и разных производителей. Мы возьмем в расчет только рост или снижение минимальных цен на самые часто покупаемые горожанами продукты в разных торговых точках. С 1 ноября по 1 декабря.

Хлеб — всему голова. Булочки и пирожки тоже. Поэтому начнем обзор цен с муки высшего сорта. Стоимость 1 кг муки за месяц выросла в супермаркете «Лента» с 31,6 до 39,5 рублей, в «Монетке» — с 27,45 до 34,95 рублей. На бердском рынке осталась прежней — 28,5 рублей.

В «Марии-Ра» мука подешевела — с 28, 9 до 23,25 рублей, «Холди» — с 28,95 до 28,89 рублей, в магазине «Ивушка» — с 36 до 34 рублей.

Крупа гречневая ядрица. В «Ленте» цена за 1 кг поднялась с 32,24 рублей до 41,49 рублей, в «Монетке» — с 40,08 до 41,13 рублей, в «Марии-Ра» с 44 до 45,38 рублей, в «Холди» — с 53,61 до 57,13 рублей, в «Ивушке» — с 58,75 до 77,5 рублей. На бердском рынке осталась прежней — 38,6 рублей.

Рафинированное подсолнечное масло подорожало в «Ленте» с 72,63 до 79,99 рублей, в «Монетке» — с 68,63 до 74,6 рублей, в «Холди» — с 66,66 до 74,88 рублей. Осталась на прежнем уровне в Марии-Ра» — 63,1 рублей и на бердском рынке — 100 рублей. В «Ивушке» масло подешевело с 83,75 до 67 рублей.

Чай черный байховый. В «Ленте» цена за 1 кг чая выросла с 320 до 420 рублей, в «Монетке» — с 285 до 385,5 рублей, в «Холди» — с 524 до 624,5 рублей. На бердском рынке не произошло ни падения, ни роста цен, чай обходится 240 рублей за 1 кг. В «Марии-Ра» продукт подешевел с 299,5 до 219,8 рублей, в «Ивушке» — с 960 до 700 рублей.

Мясо кур (кроме окорочков). В «Ленте» цена упала с 163,19 до 121 рубля. В «Монетке» осталась на прежнем уровне — 124,9 рублей, как в «Марии-Ра», 119 рублей, и «Холди», 104,9 рублей. Произошел рост стоимости мяса кур на бердском рынке — с 110 до 150 рублей.

Хлеб белый из пшеничной муки за 1 кг. В «Ленте» цена выросла с 36,65 до 47,65 рублей, в «Холди» с 41,37 до 42,32 рублей. В «Монетке» осталась на прежнем уровне — 37, 25 рублей. как и в «Ивушке», 50,91 рублей, и на бердском рынке, 58,8 рублей. Произошло понижение стоимости в «Марии-Ра» с 30,2 до 25,6 рублей.

Вот что происходило на рынке с питьевым молоком 2,5-4% жирности. В «Ленте» оно подорожало с 30,32 до 38,79 рублей, в «Марии-Ра» с 29,7 до 33 рублей, на бердском рынке с 47,2 до 50 рублей. Осталось на прежнем уровне в «Монетке», 28,28 рублей, «Ивушке», 55,56 рублей.

Сахар-песок, 1 кг. Подешевел в «Ленте» (с 46,39 до 37,89 рублей), в «Монетке» (с 31,8 до 29,9 рублей), «Холди» (с 39,89 до 35,89). Остался на прежнем уровне в «Марии-Ра» (33,9 рублей), «Ивушке» (49 рублей), на бердском рынке (45 рублей).

И еще один продукт, без которого не может обойтись ни одна семья. В том числе и на новогодние праздники. Ну, не сделаешь без него любимого салата «Оливье». Конечно, это куриное яйцо.

Яйцо куриное, 1 категория, 1 десяток. На бердском рынке цена повысилась с 45 до 52 рублей, в «Ивушке» с 54,9 до 59 рублей, «Монетке» — с 45,9 до 48,9 рублей, «Ленте» — с 47,39 до 57, 89. В «Холди» осталась на прежнем уровне — 44,99 рублей. Снизилась стоимость в «Марии-Ра» — с 51,7 до 51 рубля.