На деньги родителей отдохнули в ОАЭ учителя гимназии №19 из Казани

В качестве примера школы как «бизнес-центра» прокурор Татарстана привел элитную гимназию № 19 Приволжского района, где за полтора года собрали с родителей более 50 млн рублей.

За счет родительских взносов, по словам прокурора, администрации ряда школ начисляют себе «премии» по 100 — 200 тысяч рублей и оплачивают мобильную связь

Школы превращаются в «бизнес-центры по выколачиванию денег с родителей учащихся», раскритиковал сегодня управленцев в сфере образования прокурор Татарстана Илдус Нафиков на заседании республиканской антикоррупционной комиссии. В частности, в элитной казанской гимназии № 19 «умудрились на родительские средства организовать корпоративный выезд в ОАЭ». Кроме того, за счет родительских взносов, по словам прокурора, администрации ряда школ начисляют себе «премии» по 100 — 200 тысяч рублей и оплачивают мобильную связь.

Сферы образования и здравоохранения наиболее подвержены коррупции, отметил президент РТ Рустам Минниханов, открывая заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Именно в эти отрасли закачивается значительное количество бюджетных средств.

— Однако выявляются факты неэффективного использования бюджетных средств. За 9 месяцев текущего года эта сумма превысила 200 млн рублей, а завышение стоимости выполненных работ — более 50 млн рублей, — констатировал Минниханов.

Президент отметил, что в соцсетях участились жалобы на поборы в учреждениях образования. Поступает негативная информация о поставках продуктов питания по завышенным ценам, о фиктивном трудоустройстве в детские учреждения.

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков раскритиковал руководителей ряда школ, которые превратили учебные заведения в «бизнес-центры по выколачиванию денег с родителей учащихся», в том числе путем оказания платных образовательных услуг. К таким выводам прокуратура пришла, проанализировав результаты завершившейся на днях в республике масштабной проверки школ и детсадов.

В качестве примера «бизнес-центра» прокурор РТ привел элитную гимназию № 19 Приволжского района, где за полтора года собрали с родителей более 50 млн рублей. При этом деньги шли в том числе на дополнительную зарплату директору, его заместителю и другим представителям администрации. В среднем каждый получил «премию» по 100 тысяч рублей, назвал цифру прокурор. А в лицее № 35 того же Приволжского района заместителю директора за счет родительских взносов якобы было начислено более 200 тысяч рублей.

— За счет таких накоплений руководители ряда образовательных учреждений оплачивают себе мобильную связь, умудрились даже организовать корпоративный выезд в Объединенные Арабские Эмираты за 570 тысяч рублей. Вы думаете, кто-нибудь из вышестоящего руководства обратил на это внимание, дал оценку обоснованности, пресек незаконные действия? Нет. В конце концов, нельзя же ждать прокурора, когда он придет и все исправит. Администрации школ стали слишком автономны, но это не значит, что они бесконтрольны, — предупредил Нафиков.

В свою очередь присутствовавший на заседании мэр Казани Ильсур Метшин, дети которого учились как раз в 19-й гимназии, пояснил, что поездка делегации в Эмираты из 19-й гимназии была согласована с управлением образования города. По словам Метшина, «это были средства и учителей, и родительского комитета».

— Если люди едут, они должны ехать за свой счет. Собрать с людей деньги на школу и организовать поездку… — возразил Рустам Минниханов. — Ильсур Раисович, вы учредитель… За деньги, которые собрали, вы тоже отвечаете.

Президент предложил сделать потоки родительских денег в школах и детсадах прозрачными.

Директор 19-й гимназии Андрей Талманов в ответ на просьбу корреспондента «Вечерней Казани» прокомментировать озвученную на заседании антикоррупционной комиссии информацию сказал следующее:

— Прокурорская проверка у нас была, завершилась в конце ноября. Но никаких уведомлений из прокуратуры я пока не получал. С результатами проверки не знаком. У гимназии есть учредитель — город. Комментировать что-либо я пока не уполномочен. Что касается поездки в ОАЭ, то могу сказать лишь, это был образовательный тур в рамках международного форума Global Education & Skills. Это ежегодное мероприятие, на котором награждают лучших учителей мира. Наши педагоги ездили туда, чтобы познакомиться с их опытом. Приглашения и программа форума у нас есть.

— Так за чей счет ваши учителя выезжали в Эмираты? — уточнила корреспондент «ВК».

— Я четыре года руковожу гимназией. Второй год у нас нет школьного фонда для родительских пожертвований. Мы не принимаем от родителей никаких денег — ни на охрану, ни на клининг (в 2016 году гимназия была уличена в поборах на уборщиц и охранников. — «ВК»). Поэтому мне сложно говорить, откуда взялись «родительские платежи», — ответил Талманов, в последние годы регулярно входящий в топ-3 директоров казанских школ по уровню заработной платы.

Получить комментарий в лицее № 35 по поводу озвученной прокурором информации «ВК» сегодня не удалось. «Директор на выездном совещании», — сообщили в приемной. Из открытых источников известно, что в лицей — образовательный центр «Галактика», открытый в 2012 году, входят также детсад, Центр аэрокосмического образования и школа для детей, находящихся на лечении в ДРКБ. Родители, желающие отдать своих детей на учебу в «Галактику», готовы выстаивать многочасовые очереди. Возглавляет лицей Елена Глухарева, переехавшая в Казань из Нижнекамска, где она руководила Центром дополнительного образования для одаренных детей.

С просьбой прокомментировать информацию о сомнительном с точки зрения прокуратуры расходовании школами родительских средств мы также обратились в управление образования исполкома Казани. Ждем ответа на наш запрос.

Как сообщили «Вечерней Казани» в пресс-службе Прокуратуры РТ, результаты проверки школ и детсадов в настоящий момент анализируются и обобщаются.

— То, о чем сегодня заявил прокурор республики, для нас не стало неожиданностью, — сказала, в свою очередь, «ВК» создатель паблика «Поборы в школах и детсадах» Екатерина Матвеева. — На нашу горячую линию в последнее время идет поток жалоб от родителей из Татарстана, что школы через родительские комитеты выкачивают у них деньги на все подряд.

Источник: evening-kazan.ru