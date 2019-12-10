Берегите голову: Опасно свисают снежные глыбы с крыш жилых домов в Бердске

В УК объясняют, что в первую очередь убирают снежные навесы там, где есть реальная угроза для людей — сосульки и снег над подъездами. Жалуются бердчане и на непроездные дороги во дворах.

Снег на крыше дома №13 в Микрорайоне Бердска

Бердская власть объявила войну снегу — на крышах, дорогах и во дворах. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 6 декабря, в день серьезного потепления в администрации подписано постановление, обязывающее управляющие компании и руководителей предприятий позаботиться о безопасности прохожих — убрать снег с крыш и почистить территории.

Многие избавились от снежных куч, не дожидаясь приказа «сверху». Однако бердчане обнаруживают опасно свисающие с крыш глыбы и непролазные дороги. Например, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», старшая по дому №15 в Северном микрорайоне Ольга Мыльникова пожаловалась на плохую очистку от снега внутриквартального проезда: коммунальщики, ссылаясь на припаркованные автомобили, чистят лишь половину проезжей части. А это, по словам Ольги, существенно затрудняет путь пешеходам, особенно мамам с колясками и пожилым людям.

Есть претензии у бердчан и к качеству очистки от снега крыш.



— Вот такие у нас на крыше дома наметы… Не можем уговорить УК «Сибирский стандарт» скинуть снег с крыши и почистить отмостку за домом №13 в Микрорайоне. Позвонила в очередной раз мастерам, пообещали сегодня навести порядок. До этого звонила 4 дня ежедневно — без толку, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» жительница 5-этажки Евгения.

По ее словам, к утру 10 декабря снега стало меньше. Вероятно, он сам сошел в связи с теплой погодой, поскольку бердчанка обнаружила, что глыбы на крыше остались. А отмостка так и не почищена.

— Снег с крыши, очевидно, просто скатился, а за домом на отмостке он так и лежит. Я думаю, что управляющая компания не чистила, потому что на крыше остались большие пласты. Посмотрим, как будет сегодня, — высказалась Евгения. — Такое случается каждый год. Хорошо, что есть куда позвонить. И вы реагируете.

В диспетчерской «Сибирского стандарта» заверили, что все заявки от жителей принимают в обязательном порядке.

— Другое дело, что не успевают чистить. Потому что сразу все крыши почистить невозможно. Но заявки все зарегистрированы. В том числе и по адресу: Микрорайон, 13, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» диспетчер, отметив, что в первую очередь освобождают от снега те кровли, где есть реальная угроза для прохожих:

— Сначала убираем там, где есть навесы и сосульки над подъездами. Но принимаем и регистрируем все заявки, передаем их на участки.