68% россиян выступают за изменения Конституции РФ

Большинство предложенных от респондентов поправок было направлено на: повышение заботы о пенсионерах, повышение уровня жизни, улучшение качества и доступности бесплатной медицины и образования.

43% граждан верят, что Конституция определяет жизнь российского общества

Отношение к Основному закону страны и к возможностям его пересмотра.

43% граждан верят, что Конституция определяет жизнь российского общества, 47% видят в ней «чисто формальный документ». Точно такое же распределение фиксируется в ответах на вопрос, помогает ли Конституция рядовым гражданам защищать свои права: 43% отвечают на него положительно, 47% – отрицательно. Преимущественно положительное отношение к Конституции не сопровождается стремлением к её консервации: респонденты вчетверо чаще высказываются за внесение в нее поправок, нежели против этого.

По данным опроса фонда «Общественное мнение», 68% россиян считают, что в Конституцию России нужно внести поправки. Большинство предложенных от респондентов поправок было направлено на улучшение социальной политики в целом: повышение заботы о пенсионерах, повышение уровня жизни, улучшение качества и доступности бесплатной медицины и образования.

Источник: fom.ru