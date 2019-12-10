10.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

68% россиян выступают за изменения Конституции РФ

12:00 10.12.2019 Фото: pixabay.com
3 0

Большинство предложенных от респондентов поправок было направлено на: повышение заботы о пенсионерах, повышение уровня жизни, улучшение качества и доступности бесплатной медицины и образования.

68% россиян выступают за изменения Конституции РФ
43% граждан верят, что Конституция определяет жизнь российского общества

Отношение к Основному закону страны и к возможностям его пересмотра.
43% граждан верят, что Конституция определяет жизнь российского общества, 47% видят в ней «чисто формальный документ». Точно такое же распределение фиксируется в ответах на вопрос, помогает ли Конституция рядовым гражданам защищать свои права: 43% отвечают на него положительно, 47% – отрицательно. Преимущественно положительное отношение к Конституции не сопровождается стремлением к её консервации: респонденты вчетверо чаще высказываются за внесение в нее поправок, нежели против этого.

По данным опроса фонда «Общественное мнение», 68% россиян считают, что в Конституцию России нужно внести поправки. Большинство предложенных от респондентов поправок было направлено на улучшение социальной политики в целом: повышение заботы о пенсионерах, повышение уровня жизни, улучшение качества и доступности бесплатной медицины и образования.

Источник: fom.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А что бы вы внесли в Конституцию РФ?

Аноним, 10 декабря 2019 12:33
Строго соблюдать конституцию.
Снять с должности гаранта конституции при неисполнении.
Поросёнок Пётр, 10 декабря 2019 12:42
Снизить срок президентства до 5 лет и ограничить его двумя сроками, без каких либо подряд и значительно ограничить его полномочия.
цукен, 10 декабря 2019 12:43
НВР: Убрать (как можно раньше) слово "подряд" из требования того, что ... гражданин РФ не может занимать пост президента РФ больше двух раз подряд. Хватит нам "царьков" в Кремле!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Зимний Лондон. Россия требует от Украины $3 млрд
14:00 10-12-2019
Зимний Лондон. Россия требует от Украины $3 млрд
БердскПриемку долгостроя с художественными мастерскими по ул. К. Маркса, 11 отодвинул Госстройнадзор до 25 декабря в Бердске
13:45 10-12-2019
Приемку долгостроя с художественными мастерскими по ул. К. Маркса, 11 отодвинул Госстройнадзор до 25 декабря в Бердске
WADA может отменить МЧМ по хоккею в Новосибирске
13:30 10-12-2019
WADA может отменить МЧМ по хоккею в Новосибирске
Аномальное тепло накрыло Сибирь. И Бердск тоже
13:15 10-12-2019
Аномальное тепло накрыло Сибирь. И Бердск тоже
Рак и алкоголь: даже чуть-чуть алкоголя повышает риск онкологии 1
13:14 10-12-2019
Рак и алкоголь: даже чуть-чуть алкоголя повышает риск онкологии
БердскПостучался в окно: Белого домашнего голубя спасли жители Бердска
13:00 10-12-2019
Постучался в окно: Белого домашнего голубя спасли жители Бердска
Вспышку от инопланетян в небе сняли на видео жители Алтая
12:45 10-12-2019
Вспышку от инопланетян в небе сняли на видео жители Алтая
БердскТемная жизнь: Отключили от электричества за долги 10 жилых домов в Бердске 1
12:30 10-12-2019
Темная жизнь: Отключили от электричества за долги 10 жилых домов в Бердске
БердскАфиша ДК «Родина» с 12 по 21 декабря в Бердске
12:15 10-12-2019
Афиша ДК «Родина» с 12 по 21 декабря в Бердске
БердскБолеют раком 493 ребенка в Новосибирской области: как определить онкологию у ребенка?
12:06 10-12-2019
Болеют раком 493 ребенка в Новосибирской области: как определить онкологию у ребенка?