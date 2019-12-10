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Война с очередями: Два фельдшера будут выписывать справки в детской поликлинике Бердска

16:45 10.12.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Тем самым снимается некоторая нагрузка с педиатров, каждый из которых принимает по полтора-два участка.

Война с очередями: Два фельдшера будут выписывать справки в детской поликлинике Бердска
Детская поликлиника №2 открылась после ремонта в ноябре 2019 года
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
Война с очередями: Два фельдшера будут выписывать справки в детской поликлинике Бердска

Война с очередями: Два фельдшера будут выписывать справки в детской поликлинике БердскаУбери авто от колясочной! Пожаловалась мэру на припаркованные автомобили у детской поликлиники №2 главврач БердскаЕщё 57 новостей

Проходит тестирование детской поликлиники №2, открывшейся после ремонта в Микрорайоне Бердска.

— Большое количество обращений. На одного участкового педиатра, который обслуживает полтора-два участка, приходится до 90. Мы мониторим эту ситуацию. В настоящее время вопросы, связанные с доступностью, отрабатываются. Выверяем логистику, отдельно, дополнительно, выводим двух фельдшеров, которые будут выполнять уровень доврачебного приема. Это выдача справок, подготовка документов к справкам и так далее, — рассказала на совещании чиновников 9 декабря главврач бердской горбольницы Алла Дробинская.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в декабре бердская горбольница пополнится двумя педиатрами. Горадминистрация предоставила им двухкомнатную квартиру.

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