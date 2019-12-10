Рак и алкоголь: даже чуть-чуть алкоголя повышает риск онкологии

Один спиртной напиток в день в течение десяти лет или два в день на протяжении пяти лет увеличивают общий риск заболеть раком прямой кишки, желудка, груди, простаты или пищевода и другими видами онкологических заболеваний на пять процентов.

Ученые рассказали о связи между раком и алкоголем

Употребление алкоголя даже в небольших количествах повышает риск развития рака. К такому выводу пришла научная группа из Японии и США, сообщает MedicalXpress.

Ученые изучили клинические данные из 33 больниц Японии за 2005-2016 годы. Всего они проанализировали информацию о 63,2 тысячи пациентов с онкологией и таком же количестве здоровых добровольцев. Все участники рассказали, сколько спиртного они пьют каждый день, и указали продолжительность употребления.

Выяснилось, что шансы заболеть раком меньше всего были у людей, которые не пьют спиртное. У тех, кто употребляет алкоголь в небольших или умеренных дозах, вероятность развития онкологии заметно повышался. Так, один спиртной напиток в день в течение десяти лет или два в день на протяжении пяти лет увеличивают общий риск заболеть раком прямой кишки, желудка, груди, простаты или пищевода и другими видами онкологических заболеваний на пять процентов.



«Учитывая сегодняшние проблемы, связанные с повсеместной заболеваемостью раком, мы должны и далее поощрять просвещение населения касательно рисков онкологии, связанных с алкоголем», — сказал доктор медицинских наук из Токийского университета Масаеши Заицу.

Источник: РИА Новости