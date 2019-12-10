Отключили горячую воду на день в 18 домах в центре Бердска

С утра вторника, 10 декабря, муниципальный Комбинат бытовых услуг Бердска начал менять насосы в ЦТП-1Б, который расположен в районе автошколы ДОСААФ. В связи с этим в 18 многоквартирных домах отключена горячая вода, под «санкции» попали также школа №1, детский сад №25 и политехнический колледж.
Как сообщили в КБУ, делают переврезку насосной станции.
— Насосная станция — это группа насосов в ЦТП. Мы меняем устаревшие на другой тип насосов — на новые. Это, конечно, будет лучше для людей. Греметь не будут. К примеру, вы ездили на «Жигулях», а потом пересели на «Тойоту». Есть разница? — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко.
По его словам, в установленные сроки — до конца рабочего дня 10 декабря — должна закончить работы на ЦТП и вода вернется в дома.
Временно ограничено горячее водоснабжение у потребителей по адресам:
ул. К. Маркса, 15, 20, 21, 22, 22А, 32;
ул. Ленина, 28, 30, 32;
ул. Первомайская, 19;
ул. Суворова, 1;
ул. Пархоменко, 4, 6;
ул. Ломоносова, 33, 35;
ул. Островского, 45, 45/1, 47.
Кроме того, в доме №19 по ул. Первомайской будет отключена холодная вода до 12:30.