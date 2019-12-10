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Отключили горячую воду на день в 18 домах в центре Бердска

11:04 10.12.2019, Анастасия Солодкова Фото: Википедии
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Под отключение попали также детсад и школа. В доме №19 на ул. Первомайской не будет и холодной воды. КБУ меняет насосы в ЦТП. После этого шуметь они не будут. Как будто с «Жигулей» пересели на «Тойоту».

Отключили горячую воду на день в 18 домах в центре Бердска
Горячей воды не будет до 17.00

С утра вторника, 10 декабря, муниципальный Комбинат бытовых услуг Бердска начал менять насосы в ЦТП-1Б, который расположен в районе автошколы ДОСААФ. В связи с этим в 18 многоквартирных домах отключена горячая вода, под «санкции» попали также школа №1, детский сад №25 и политехнический колледж.

Как сообщили в КБУ, делают переврезку насосной станции.

— Насосная станция — это группа насосов в ЦТП. Мы меняем устаревшие на другой тип насосов — на новые. Это, конечно, будет лучше для людей. Греметь не будут. К примеру, вы ездили на «Жигулях», а потом пересели на «Тойоту». Есть разница? — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко.

По его словам, в установленные сроки — до конца рабочего дня 10 декабря — должна закончить работы на ЦТП и вода вернется в дома.

Временно ограничено горячее водоснабжение у потребителей по адресам:
ул. К. Маркса, 15, 20, 21, 22, 22А, 32;
ул. Ленина, 28, 30, 32;
ул. Первомайская, 19;
ул. Суворова, 1;
ул. Пархоменко, 4, 6;
ул. Ломоносова, 33, 35;
ул. Островского, 45, 45/1, 47.
Кроме того, в доме №19 по ул. Первомайской будет отключена холодная вода до 12:30.

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От редакции

Вы были в ЦТП?

Аноним, 10 декабря 2019 12:51
Почему опять не было предупреждения об отключении ГВС, в частности УК "Вымпел-Сервис"? Постоянно вывешивают объявление, когда вода уже по факту отключена! Ленина, 30,как только поменяли мастера на доме, так его днем с огнём не слышно!

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