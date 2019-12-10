Землетрясение: толчок магнитудой 3,2 балла сотряс район под Искитимом

Был зафиксирован подземный толчок

По сообщению сейсмической службы в 07.44 был зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,2 балла, эпицентр которого расположен в карьере Восточного участка Колыванского месторождения, расположенного в Искитимском районе, сообщили «Курьер.Среда.Бердск» в ЕДДС по Искитимскому раойну. Разрушений, жертв, пострадавших нет. В близлежащих населенных пунктах данный толчок не ощущался.