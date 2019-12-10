По сообщению сейсмической службы в 07.44 был зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,2 балла, эпицентр которого расположен в карьере Восточного участка Колыванского месторождения, расположенного в Искитимском районе, сообщили «Курьер.Среда.Бердск» в ЕДДС по Искитимскому раойну. Разрушений, жертв, пострадавших нет. В близлежащих населенных пунктах данный толчок не ощущался.
Землетрясение: толчок магнитудой 3,2 балла сотряс район под Искитимом
11:26 10.12.2019
Разрушений, жертв, пострадавших нет. В близлежащих населенных пунктах данный толчок не ощущался.
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