Афиша ДК «Родина» с 12 по 21 декабря в Бердске

В ДК «Родина» нередко приезжают на гастроли творческие коллективы из разных городов

Афиша Дворца культуры «Родина» с 12 декабря 2019 г.

14 декабря 18:00 большой зал

Концерт Белорусского государственного ансамбля «Песняры»



Юбилейный тур, посвящённый основателю ансамбля В.Мулявину 12+

15 декабря 11:00 большой зал

«УДИВИ»-театр (г. Новосибирск)

«Новогодние приключения знаменитого поросёнка» 6+

16 декабря 18:00 большой зал

Московский театр «Огни Москвы»

Дмитрий Орлов в спектакле «Мужчины по вызову»

Супер-комедия для взрослых 16+

18 декабря 12:00 большой зал

«Снежная королева»

Спектакль театра «Заводной апельсин» 6+

18 декабря 18:00 большой зал

«Брызги шампанского»

Ансамбль духовых инструментов «Сибирский брасс»

и Ольга Осипова (сопрано)

Концерт по аб.№62 Новосибирской филармонии 12+

20 декабря 12:00 малый зал

«Госпожа Метелица»

Спектакль театра «Заводной апельсин» 6+

20 декабря 18:00 большой зал

Показ документально-исторического фильма о БЭМЗе 12+

21 декабря 11:00 малый зал

«Игры с Дедушкой Морозом»

Интерактивный спектакль Новосибирского театра кукол 0+

21 декабря 17:00 малый зал

«Ах, ты зимушка-зима!..»

Концерт с участием солистов, фольклорных коллективов

и вокальных ансамблей ДК «Родина» 6+