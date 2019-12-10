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Афиша ДК «Родина» с 12 по 21 декабря в Бердске

12:15 10.12.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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21 декабря 11:00 малый зал, «Игры с Дедушкой Морозом», интерактивный спектакль Новосибирского театра кукол 0+.

Афиша ДК «Родина» с 12 по 21 декабря в Бердске
В ДК «Родина» нередко приезжают на гастроли творческие коллективы из разных городов

Афиша Дворца культуры «Родина» с 12 декабря 2019 г.

14 декабря 18:00 большой зал
Концерт Белорусского государственного ансамбля «Песняры»

Юбилейный тур, посвящённый основателю ансамбля В.Мулявину 12+

15 декабря 11:00 большой зал
«УДИВИ»-театр (г. Новосибирск)
«Новогодние приключения знаменитого поросёнка» 6+

16 декабря 18:00 большой зал
Московский театр «Огни Москвы»
Дмитрий Орлов в спектакле «Мужчины по вызову»
Супер-комедия для взрослых 16+

18 декабря 12:00 большой зал
«Снежная королева»
Спектакль театра «Заводной апельсин» 6+

18 декабря 18:00 большой зал
«Брызги шампанского»
Ансамбль духовых инструментов «Сибирский брасс»
и Ольга Осипова (сопрано)
Концерт по аб.№62 Новосибирской филармонии 12+

20 декабря 12:00 малый зал
«Госпожа Метелица»
Спектакль театра «Заводной апельсин» 6+

20 декабря 18:00 большой зал
Показ документально-исторического фильма о БЭМЗе 12+

21 декабря 11:00 малый зал
«Игры с Дедушкой Морозом»
Интерактивный спектакль Новосибирского театра кукол 0+

21 декабря 17:00 малый зал
«Ах, ты зимушка-зима!..»
Концерт с участием солистов, фольклорных коллективов
и вокальных ансамблей ДК «Родина» 6+

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