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Аномальное тепло накрыло Сибирь. И Бердск тоже

13:15 10.12.2019 Фото: с сайта meteoinfo.ru
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Наибольшее отклонение от нормы в течение недели ожидается на северо-востоке ЕТР, Полярном Урале, в Западной и в Восточной Сибири.

Аномальное тепло накрыло Сибирь. И Бердск тоже
Температурные аномалии в России

Практически на всей территории страны температура воздуха превышает среднеклиматическую норму…
Уже в прошедшую пятницу, 6 декабря, на юг Сибири пришел мощный циклон, что привело к резкому потеплению. Во многих регионах температурный фон превысил норму на 10-14°. В Кемерово, Барнауле и в некоторых других городах обновились температурные рекорды. На севере и в центре Европейской России положительные аномалии температур достигали 4-8°. На юге территории не превышали 4°.

На понедельник, 9 декабря, на большей части страны температурный фон превышает норму, в отдельных регионах более чем на 16°. Наибольшее отклонение от нормы в течение недели ожидается на северо-востоке ЕТР, Полярном Урале, в Западной и в Восточной Сибири. Причиной этого станет обширный циклон с севера Атлантики, который уже завтра, 10 декабря, принесет в Северо-Западный округ сильный ветер со снегом. Вместе с этим все дальше на восток начнут проникать относительно теплые воздушные массы. Например, в Сыктывкаре сохранится оттепель, температура воздуха будет держаться на уровне 0…+3°. Также к завтрашнему дню в г. Салехард температура поднимется с -11…-14° практически до 0°.

Аномальное тепло накрыло Сибирь. И Бердск тоже
Аномальное тепло накрыло Сибирь. И Бердск тоже

В ближайшие дни циклон будет двигаться на юго-восток, и вместе с ним область максимальных аномалий температуры будет смещаться с Полярного Урала на северные и центральные районы Красноярского края и дальше, в район Байкала. Например, в Норильске сегодня, 9 декабря, температура держится на уровне -23…-27°, но уже к 11 декабря она поднимется до -8…-11°.

Аномальное тепло накрыло Сибирь. И Бердск тоже
Салехард
Аномальное тепло накрыло Сибирь. И Бердск тоже
Норильск

Таким образом, на этой неделе значительные положительные аномалии температур ожидаются на большей части территории России. Ближе всего к норме температурный фон будет на юге Европейской части страны и на Дальнем Востоке, за исключением Чукотки, где также активная циклоническая деятельность приводит к притоку “теплого” воздуха с Тихого океана и формированию повышенного температурного фона.

Аномальное тепло накрыло Сибирь. И Бердск тоже

Источник: meteoinfo.ru

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