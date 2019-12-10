Немеют руки: Онемение и покалывание в разных частях тела

Одна из причин — рассеянный склероз. Онемение и покалывание являются двумя из наиболее распространенных и ранних симптомов рассеянного склероза.

Онемение и покалывание в разных частях тела: что это может означать?

Онемение и покалывание могут быть следствием длительного пребывания в одной позе, но также они способны оказаться признаком неврологических нарушений или повреждений нервов. В проблеме разбирался портал MedikForum.ru.

Онемение и покалывание являются типами временной парестезии. Эти ощущения обычно возникают после того, как мы длительное время пребываем в определенном положении тела или носим слишком узкую одежду, обувь, которые оказывает давление на нервы и кровеносные сосуды.

Но существуют и более серьезные причины этих состояний.

Онемение и покалывание в разных частях тела. Одна из причин — рассеянный склероз. Онемение и покалывание являются двумя из наиболее распространенных и ранних симптомов рассеянного склероза. Легкое или сильное онемение и покалывание на коже может возникать в руках, ногах и ступнях, лице. Нередко они ощущаются по всему телу.

Другие состояния. Другие состояния центральной нервной системы, которые могут вызвать онемение и покалывание, включают:

Инсульт. Внезапное онемение возможно в руке, ноге или лице, часто они ощущаются только на одной стороне тела.

Мини-инсульты. Временные приступы ишемии, или мини-удары, могут привести к онемению и обвисанию одной стороны лица.

Энцефалит. В серьезных случаях воспаление в головном и спинном мозге может вызвать потерю чувствительности в частях тела или частичный паралич в руках или ногах.

Опухоли. Опухоли могут оказывать давление на части спинного мозга и головного мозга, что приводит к онемению и покалыванию. Опухоли в коре головного мозга имеют свойство вызывать онемение на одной стороне тела. Опухоли черепных нервов вызывают онемение и слабость лица. Опухоли, воздействующие на спинной мозг, могут вызвать онемение в руках и ногах.

Дефицит магния. Магний помогает регулировать многие системы в организме, в том числе правильную нервную функцию. Тяжелый дефицит магния, или гипомагниемия, может вызывать онемение и покалывание.

Онемение и покалывание в ногах. Часто онемение и боль в ногах и ступнях указывает на диабетическую невропатию.

Онемение и покалывание в конечностях. Периферическую невропатию, для которой характерны эти симптомы, могут провоцировать

дефицит витамина B12,

алкогольное повреждение печени,

ряд лекарственных препаратов: например, сердечных, противосудорожных.

Онемение и покалывание в руках. Их могут вызывать приступы паники, страха и беспокойства без реальной опасности.

Онемение и покалывание в пальцах. Кальций жизненно важен для нормальной работы нервов и кровотока. Гипокальциемия или дефицит кальция могут способствовать характерным ощущениям в пальцах.

Кроме того, онемение, покалывание и боль в руках и пальцах может вызывать туннельный синдром: в этом случае срединный нерв, главный нерв в руке, оказывается сжатым в пространстве, где он проходит через запястье.

Онемение и покалывание в лице. Зубные боли и инфекции способны стать причиной онемения лица и рта из-за воспалений, сдавливающих лицевые нервы.

Источник: МедикФорум.ру