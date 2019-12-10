О фактах «разных столов» в школьных столовых призвал родителей сообщать губернатор Травников

Губернатор Андрей Травников потребовал исключить факты «разных столов» в школьных столовых

Вопросы организации питания в общеобразовательных организациях Новосибирской области рассмотрели в ходе традиционного оперативного совещания, прошедшего под руководством Губернатора Андрея Травникова. О предпринимаемых мерах по улучшению организации питания в школах региона доложил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Совершенствование мер социальной поддержки, предоставляемых отдельным категориям обучающихся – один из приоритетов в деятельности Правительства Новосибирской области. Кроме того, в вопросах организации школьного питания в последнее время значительно активизировались родители. В школах созданы комиссии по контролю за качеством питания из состава родительской общественности.

Андрей Травников потребовал от профильного ведомства, а также от глав муниципалитетов разобраться с противоречивой информацией о так называемых «разных столах» в школьных столовых. «Недопустимо, чтобы для детей разных категорий организовывались разные столы – независимо от порядка финансирования школьного питания. Я прошу родительские комитеты и другие наблюдающие общественные организации следить за этим и своевременно информировать министерство образования, а само министерство – незамедлительно вмешиваться в ситуацию в случае обнаружения фактов «разных столов», – заявил Губернатор.

Министр образования Сергей Федорчук сообщил, что сегодня в регионе повышению качества и безопасности питания обучающихся уделяется самое пристальное внимание. За последние три года возросло количество школ, в которых в рамках разработанных программ производственного контроля проводятся лабораторно-инструментальные исследования. Особое внимание уделяется качеству поступающего на школьные пищеблоки сырья.

Качество школьного питания неразрывно связано с улучшением материально-технической базы школьных столовых. На ремонты, развитие материальной базы школьных пищеблоков в 2019 году из разных бюджетов направлено 67,3 млн рублей. Внедрение и техническое оснащение школ системами безналичных расчётов также является ключевой задачей совершенствования организации питания. За последние два года в 2,6 раза (со 134-х до 354-х) увеличилось количество школ, использующих при оплате школьного питания безналичные расчёты.

Итоги данной работы нашли своё отражение в проекте «Совершенствование системы управления и контроля (включая общественный контроль) организации системы питания в общеобразовательных организациях Новосибирской области», который министерство образования Новосибирской области защищало на Всероссийском конкурсе, проведённом Министерством просвещения РФ в октябре в Москве. Всего на конкурс было подано 615 заявок участников из 67 субъектов РФ. На очный этап конкурса было отобрано всего 49 лучших проектов. Проект Новосибирской области в номинации конкурса «Управление» вошёл в топ-10 лучших российских практик по организации питания.

Вместе с тем, выявленная в ходе проведённого анализа потребность на модернизацию школьных пищеблоков составляет 486,5 млн рублей.

Основными задачами по развитию системы школьного питания на 2020 год является увеличение охвата обучающихся горячим питанием, создание условий для организации диетического (специализированного) питания обучающихся с наследственными болезнями обмена веществ, развитие материально-технической базы школьных столовых.

Источник: nso.ru