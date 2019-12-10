Приемку долгостроя с художественными мастерскими по ул. К. Маркса, 11 отодвинул Госстройнадзор до 25 декабря в Бердске

Комиссия во главе с Госстройнадзором побывала в многоэтажке 5 декабря. Владельцы квартир в 6-этажке мечтают отметить Новый 2020 год в официально своей квартире. Застройщик устранил не все замечания ведомства.

В доме №11 на ул. К. Маркса стало тепло, но дом до сих пор не сдан в эксплуатацию

Снова перенесли приемку дома №11 по улице К. Маркса из-за замечаний застройщику ПСК «Капитал». Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» жительница дома Татьяна, комиссия во главе с Госстройнадзором побывала в многоэтажке 5 декабря. Однако комиссия вновь соберется до 25 декабря. Эта эпопея длится около двух месяцев.

Напомним, в доме на К. Маркса №11 замерзали 25 семей. Бердчане вложились в строящийся дом, но на протяжении трех лет застройщик не в состоянии сдать дом в эксплуатацию. Отопление в дом дали 19 октября после вмешательства власти Бердска. В конце октября Госстройнадзор уже обследовал жилое здание, чтобы принять его в эксплуатацию от застройщика ПСК «Капитал». Повторно комиссия должна была пройти 19 ноября, чтобы убедиться — недостатки устранены. Но что-то пошло не так.

Пресс-секретарь горадминистрации Бердска Анна Чекмазова уточняла 18 ноября: застройщик собирает полный пакет документов.

— Госстройнадзор провел предварительную проверку. Она продлится до 25 декабря, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-центре администрации сегодня, 10 декабря.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», камнем преткновения стал верхний этаж дома. Предполагалось, что шестой этаж будет выполнять функцию технического помещения. Но как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора ПСК «Капитал» Андрей Кудинов, Госстройнадзор порекомендовал застройщику перевести верхний этаж в художественные мастерские.

— По проекту дом должен был быть в пять этажей плюс 6-й этаж под технические помещения. У Госстройнадзора поменялось мнение. И было принято решение, чтобы 6-й этаж сдавался как мастерские художника. В них можно будет заниматься творчеством и жить, — прокомментировал Андрей Кудинов 3 октября. В этот же день он пообещал — Новый год 2020 бердчане будут отмечать официально в своей собственности.

Напомним, что сдать дом на К. Маркса №11 не могут из-за проблем с документами. Из 60 квартир в многоэтажку заехала только треть дольщиков. Чтобы дать отопление КБУ и УК «Вымпел Сервис» разработали беспрецедентное соглашение. Вице-мэр Бердска по строительств и городскому хозяйству Владимир Захаров уточнял «Курьер. Среда. Бердск», что это временное решение стало возможным в результате ряда совещаний, которые провели в администрации с участием Бердским Комбинатом бытовых услуг и строительной компании.

Застройщик авансом заплатил за тепло в замерзавшей новостройке. Кроме того, замдиректора ПСК «Капитал» Андрей Кудинов рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», когда комиссия примет дом, тогда снимутся все проблемы с оплатой коммуналки.

А жители дома все еще мечтают отметить Новый 2020 год в уже своей квартире.

— Хочется, чтобы это все скорее решилось. Нас, к сожалению, в курс дела не ставят. Стало известно лишь о том, что приемку перенесли на 20-27 декабря, — поделилась в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» жительница дома Татьяна.