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WADA может отменить МЧМ по хоккею в Новосибирске

13:30 10.12.2019 Фото: pixabay.com
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Нужно дождаться официальной позиции Минспорта РФ. Кроме WADA есть еще Международный олимпийский комитет. С выводами нужно подождать, заявил министр спорта региона Сергей Ахапов.

WADA может отменить МЧМ по хоккею в Новосибирске
МЧМ по хоккею могут отменить в Новосибирске

Проведение молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года в Новосибирске может быть отменено. Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, пишет ТАСС. Российские спортсмены смогут выступать на соревнованиях только под нейтральным флагом, а допускать до участия будут лишь тех, кто не причастен к допинговым нарушениям.

«Нужно дождаться официальной позиции Минспорта РФ. Кроме WADA есть еще Международный олимпийский комитет. С выводами нужно подождать. Мы готовимся (к соревнованиям.— “Ъ”)»,— сказал “Ъ” министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.
Решение о проведении МЧМ в Новосибирске было объявлено в мае 2018 года на конгрессе International Ice Hockey Federation в Дании. Одно из обязательных условий для проведения соревнований — наличие современной спортивной ледовой арены. Ранее власти Новосибирской области заявляли, что общий объем инвестиций в строительство ледового дворца составит 6,7 млрд руб. Источник финансирования — федеральный и областной бюджеты.

В мае 2019 года подрядчиком первого этапа строительства ледовой арены стала компания ООО «Элинальфа» (стоимость госконтракта — 5,7 млрд руб.), в августе победителем тендера стоимостью 1,4 млрд руб. по строительству комплекса сооружений поверхностного водоотвода с прилегающей к арене территории стало ФГУП «Свэко». На этой неделе планируется подведение итогов тендера на второй этап возведения ледовой арены за 3,5 млрд руб.

Источник: Ъ

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