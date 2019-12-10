Обновили мемориальную доску герою РФ Олегу Куянову в Бердске

Героев Отечества помнят в Бердске

9 декабря страна отмечает День Героев Отечества. Эта памятная дата установлена Федеральным законом Российской Федерации 28 февраля 2007 года.

В этом году торжественные мероприятия по этому случаю начались с открытия обновленной мемориальной доски Герою Российской Федерации прапорщику Куянову Олегу Викторовичу, в кадетском казачьем корпусе, носящем его имя. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 1999 года прапорщику Куянову Олегу Викторовичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Награждён медалями «За отвагу» и «За отличие в воинской службе» II степени.

В традиции бердчан в этот день возлагать цветы на Мемориале Славы, на братской могиле партизан, погибших в борьбе за Советскую власть, к памятнику воинам, погибшим в Чеченской республике, в локальных войнах, к мемориальным доскам наших героев земляков, и к Мемориалу воинскому братству защитников Отечества в сквере у Дворца Культуры «Родина».



10 декабря в торжественном митинге и церемонии возложения цветов приняли участие ветераны войны и труда, Глава г. Бердска Евгений Анатольевич Шестернин, руководители и представители предприятий, учреждений и общественных организаций города, учащиеся казачьего кадетского корпуса, учащиеся общеобразовательных учреждений, курсанты военно – патриотических клубов.

Также, в рамках празднования Дня Героев Отечества в бердских образовательных учреждениях прошли тематические мероприятия: уроки Памяти и мужества, выставки, лектории, Вахты Памяти.

Справочно:

В историю Бердска вписаны 16 имен, 16 героев!

Герои Советского Союза

• Андреев Евгений Николаевич (

• Пастухов Дмитрий Тимофеевич

• Рогачев Михаил Иосифович

Кавалеры трех степеней Ордена Славы

• Дидигуров Александр Андреевич

• Стребков Дмитрий Иванович

Герои России

• Ерофеев Дмитрий Владимирович

• Куянов Олег Викторович

• Лелюх Игорь Викторович

• Климов Юрий Семёнович

• Ануреев Иван Валерьевич

• Конопелькин Евгений Николаевич

• Сафин Дмитрий Анатольевич

Герои Социалистического труда

• Максимов Лев Иванович

• Устюжанин Василий Антонович

• Шкулов Александр Николаевич

Источник: berdsk.nso.ru