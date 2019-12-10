Обновили мемориальную доску герою РФ Олегу Куянову в Бердске

9 декабря страна отмечает День Героев Отечества. Эта памятная дата установлена Федеральным законом Российской Федерации 28 февраля 2007 года.
В этом году торжественные мероприятия по этому случаю начались с открытия обновленной мемориальной доски Герою Российской Федерации прапорщику Куянову Олегу Викторовичу, в кадетском казачьем корпусе, носящем его имя. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 1999 года прапорщику Куянову Олегу Викторовичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Награждён медалями «За отвагу» и «За отличие в воинской службе» II степени.
В традиции бердчан в этот день возлагать цветы на Мемориале Славы, на братской могиле партизан, погибших в борьбе за Советскую власть, к памятнику воинам, погибшим в Чеченской республике, в локальных войнах, к мемориальным доскам наших героев земляков, и к Мемориалу воинскому братству защитников Отечества в сквере у Дворца Культуры «Родина».
Также, в рамках празднования Дня Героев Отечества в бердских образовательных учреждениях прошли тематические мероприятия: уроки Памяти и мужества, выставки, лектории, Вахты Памяти.
Справочно:
В историю Бердска вписаны 16 имен, 16 героев!
Герои Советского Союза
• Андреев Евгений Николаевич (
• Пастухов Дмитрий Тимофеевич
• Рогачев Михаил Иосифович
Кавалеры трех степеней Ордена Славы
• Дидигуров Александр Андреевич
• Стребков Дмитрий Иванович
Герои России
• Ерофеев Дмитрий Владимирович
• Куянов Олег Викторович
• Лелюх Игорь Викторович
• Климов Юрий Семёнович
• Ануреев Иван Валерьевич
• Конопелькин Евгений Николаевич
• Сафин Дмитрий Анатольевич
Герои Социалистического труда
• Максимов Лев Иванович
• Устюжанин Василий Антонович
• Шкулов Александр Николаевич
Источник: berdsk.nso.ru