В рубрику «Сообщи свои новости» написала Зинаида:

Утерян или похищен телефон Хонор 0лайф черного цвета в прозрачном телефонном чехле в районе магазина Версаль 9 декабря утром. Телефон запоролен отпечатками . Просим вернуть за вознаграждение. Звонить 9134626766