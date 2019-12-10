В рубрику «Сообщи свои новости» написала Зинаида:
Утерян или похищен телефон Хонор 0лайф черного цвета в прозрачном телефонном чехле в районе магазина Версаль 9 декабря утром. Телефон запоролен отпечатками . Просим вернуть за вознаграждение. Звонить 9134626766
Утерян или похищен телефон Хонор 0лайф
16:50 10.12.2019
Телефон запоролен отпечатками . Просим вернуть за вознаграждение. Звонить 9134626766
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Зинаида:
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