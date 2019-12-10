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Доктор приедет без звонка к пенсионеру: в перспективе Россия хочет войти в клуб стран «80+».

18:00 10.12.2019 Фото: pixabay.com
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В помощь пожилым гражданам направят мобильные гериатрические бригады.

Доктор приедет без звонка к пенсионеру: в перспективе Россия хочет войти в клуб стран 80+.
Доктор приедет без звонка

В регионах продолжают формировать гериатрические отделения для стационарного лечения пожилых пациентов, в поликлиниках открывают для них консультативные кабинеты. Кроме того, в ближайшее время для помощи людям преклонного возраста, живущим удаленно, при районных больницах начнут действовать мобильные гериатрические бригады.
Все это предусмотрено в проекте приказа Минздрава России, который обновит нынешний порядок оказания медицинской помощи пациентам старших возрастов. Документ проходит сейчас общественное обсуждение. Напомним, программа развития гериатрической помощи разработана министерством в рамках федерального проекта «Старшее поколение».
Планируется, что в дополнение к гериатрическим центрам начнут принимать пациентов гериатрические отделения и кабинеты. Их откроют в регионах с невысокой численностью населения пожилого и старческого возраста — менее 135 тысяч человек.

Что касается специализированных мобильных бригад, они создаются, чтобы гериатрическую помощь могли получать жители населенных пунктов, расположенных удаленно от медучреждений. Причина проста: старикам особенно сложно, а часто и невозможно самостоятельно добираться до врача, особенно если речь идет об одиноких людях, которые не могут рассчитывать на помощь детей.

Уже в этом году более 90 процентов возрастных пациентов после диспансеризации были поставлены на более пристальный врачебный учет
Подходы к медицинской помощи людям старших возрастов должны измениться, — поясняла ранее главный внештатный специалист-гериатр Минздрава, руководитель Российского геронтологического НКЦ, профессор Ольга Ткачева. Этого требует поставленная задача увеличить продолжительность активной жизни у россиян и в перспективе войти в клуб стран «80+».

Специалисты выделяют три главных направления в этой работе: во-первых, развивать и сделать более эффективной медицинскую помощь тем, кому уже «далеко за». Это — особые пациенты, с множеством хронических заболеваний, в том числе характерными для преклонного возраста. Даже назначение лекарств у них должно отличаться от схем, предназначенных более молодым пациентам. Второе направление — профилактика хронических заболеваний. Поэтому перед гериатрами ставится задача не только лечить, но также проводить разъяснительную работу и с самими больными, и с их родственниками. Наконец, третье направление — это создание системы долговременного ухода совместно со социальными службами.
«За последние два года значительно выросло количество гериатров — их начали готовить во многих медицинских вузах. Мы продолжаем создавать трехуровневую структуру гериатрической помощи», — отметила Ткачева. К 2024 году должно работать более шести тысяч гериатрических коек, а специализированные центры и отделения будут созданы во всех регионах. Кроме того, подготовлено две целевых программы: план действий по предотвращению деменции и профилактика падений и переломов.

С 2020 года расширяется программа диспансеризации для возрастных пациентов. Помимо стандартной проверки здоровья, им предложат пройти специфические тесты на предрасположенность к старческим заболеваниям — это неврологические отклонения (болезни Альцгеймера, Паркинсона), старческая саркопения (мышечная слабость). Уже в этом году 90% таких пациентов после обследования были поставлены на диспансерное наблюдение.

Источник: РГ

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Войдет Россия в клуб 80+?

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