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Выплюнь! Это убийца! Какие продукты запрещены на новогоднем столе

17:48 10.12.2019 Фото: pixabay.com
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ТОП-5 антипродуктов Нового 2020 года: майонез, шампанское, жирное мясо, соленья и сладости.

Выплюнь! Это убийца! Какие продукты запрещены на новогоднем столе
Не вся еда одинаково полезна

Диетолог Мария Дубская рассказала, какие продукты на новогоднем столе станут «убийцами фигуры».

Новогодние каникулы традиционно считаются трудным для фигуры периодом — за долгие выходные при обильной праздничной пище крайне сложно не поправиться на пару килограммов. Диетолог Мария Дубская составила для 5-tv.ru ТОП-5 самых вредных продуктов, отказ от которых за новогодним столом сбережет фигуру.

Первую строчку рейтинга занял майонез. Его диетолог советует заменять на греческий йогурт. Если хотите сэкономить — вместо греческого йогурта возьмите обычный, но без вкусовых наполнителей и злаков.

Второе место — у шампанского. Традиционный новогодний напиток, как оказалось, слишком сладкий и существенно вредит фигуре. Кроме того, характерные пузырьки газа раздражают желудочно-кишечный тракт, не только вызывая неприятные ощущения, но и стимулируя чувство голода.

На третьем месте оказалось жирное мясо и мясные продукты. Стоит отказаться от свинины и колбас. Также не стоит ставить на новогодний стол ветчину, которая, между прочим, часто добавляется в оливье.

Четвертую строчку диетолог отвела соленьям. Всевозможные маринованные овощи специалист настоятельно советует заменить на свежие. На пятую строчку антирейтинга Дубская поместила сладости — вместо этого лучше есть фрукты, а десерты оставить на утро.

Сама Мария на праздничный стол планирует поставить печеного кролика или курицу, фаршированный перец, жюльен на греческом йогурте, канапе из овощей с сыром, фрукты и сухое вино.

Источник: 5-tv.ru

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Гость, 10 декабря 2019 18:09
Оливье с майонезом, колбасно-мясная нарезка, запечённые рёбрышки - свинина, курица, картофель-рис, торт, шампанское, коньяк, водка, капуста-помидорчики-огурчики своей засолки, апельсины-мандарины. ТрадицЫя-с!

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