Из-за долгов и рассадника тараканов, клопов и мышей выселили семью в Перми

Соседи неоднократно жаловались председателю ТСЖ на зловонный запах, исходящий из квартиры и распространяющийся по всему подъезду.

По решению суда пермяков выселили из квартиры за вопиющую антисанитарию

Судебные приставы г. Перми исполнили решение суда о выселении двух граждан из трехкомнатной квартиры. Причины столь крайних мер — полнейшая антисанитария и многотысячные долги за коммунальные услуги.

Злополучная квартира в многоэтажном жилом доме по ул. Тургенева является муниципальной собственностью. Отец и сын проживали в ней на основании договора социального найма, однако соблюдение его условий мужчины игнорировали. Коммунальные счета они не оплачивали, порядок не поддерживали и превратили свое жилье в рассадник тараканов, клопов и мышей. Соседи неоднократно жаловались председателю ТСЖ на зловонный запах, исходящий из квартиры и распространяющийся по всему подъезду. В итоге городская администрация через суд добилась расторжения договора соцнайма и выселения неблагополучных жильцов.

Соответствующий исполнительный документ был предъявлен на исполнение в отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району г. Перми УФССП России по Пермскому краю.

В установленный день сотрудники ФССП вместе с представителем взыскателя прибыли по адресу для проведения процедуры выселения. Условия, в которых проживали граждане, поразили даже повидавших всякое судебных приставов. В квартире отсутствовал санузел, на полу горы бытового мусора, полчища тараканов и мух, отвратительный запах, а из ценного имущества только кот. Сами должники даже обрадовались визиту судебных приставов. Стоит отметить, что на улице они не останутся. По решению суда им предоставлено другое жилое помещение меньшей площадью, но со всеми необходимыми удобствами. Собирались граждане недолго и, прихватив с собой кота, отправились на новое место жительства, где по их собственному признанию, наконец-то можно будет помыться. А администрации теперь предстоит привести антисанитарную квартиру в порядок, после чего ее передадут нуждающемуся квартиросьемщику.

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Источник: r59.fssprus.ru