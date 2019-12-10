Авиакатастрофа: Военный самолет с 38 людьми разбился по пути в Антарктику из Чили

На борту находились 17 членов экипажа и 21 пассажир. Он перевозил персонал для обслуживания нефтепровода.

Чилийский военный самолет с 38 людьми разбился по пути в Антарктику

Чилийский военно-транспортный самолет С-130 «Геркулес» с 38 людьми на борту, пропавший ранее с экранов радаров, признан разбившимся, сообщается на странице ВВС страны в Twitter.

Такое решение было принято через семь часов после того, как прервалась связь с экипажем.

Силы ВВС Чили, а также национальные и иностранные самолеты и суда продолжают поиски выживших.



C-130 вылетел с базы Чабунко в городе Пунта-Аренас, расположенном на крайнем юге страны, на авиабазу в Антарктике в понедельник, в 16:55 по местному времени (22:55 мск). На борту находились 17 членов экипажа и 21 пассажир. Он перевозил персонал для обслуживания нефтепровода.«Геркулес» — американский военный «транспортник» средней и большой дальности. Основной военно-транспортный самолет США, стран НАТО и ряда других государств. На вооружении ВВС Чили находятся семь таких машин.

Источник: РИА Новости