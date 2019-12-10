ЖД билеты онлайн



Оформить билеты онлайн можно на сайте Tickets.kz tickets.kz/gd

Преимущества сервиса



1. Справедливые цены на жд билетыНе нужно стоять в долгих очередях, чтобы купить билеты, которые не включают в свою стоимость скрытые комиссии и сборы. Просто нужно зайти на сайт, выбрать нужное направление, класс вагона, а также свободное место. С помощью удобной поисковой системе на сайте можно увидеть билеты, которые только в наличии и по самой выгодной цене. Остается лишь выбрать вагон и место, а также забронировать билет и его в дальнейшем оплатить. Оплата доступна банковской картой, с полным перечнем оплат можно ознакомиться на сайте. Для тех, кто любит пользоваться мобильными приложениями, оплатить можно с помощью специальных приложений доступных Android и iOS.2. Поддержка клиентаЕсли есть, какие-то проблемы с оформлением билетов, всегда можно получить помощь со стороны консультантов сервиса. Они помогут найти самые выгодные билеты по цене, подскажут, как забронировать и так далее. Никто себя не будет чувствовать потерянным на сайте, ведь всегда можно получить грамотную помощь с помощью услуг тех поддержки.3. Возврат билетовМожет так получиться, что билеты уже не нужны, в таком случае их можно без проблем можно сдать. Для этого нужно будет зайти в личный кабинет на сайте и вернуть билеты, как только они будут аннулированы, их стоимость вернется на карту.Специальное предложениеВ данный момент времени до 12 декабря действует акция 20% кэшбек на все билеты, при оплате картой от Beeline. Осталось всего пару дней, поэтому если есть желание сэкономить на покупке билетов, то пора это уже сделать.