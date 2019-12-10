Месиво из грязи и снега на привокзальной площади Бердска? Кто это должен убирать?

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Наталья:

Скажите, пожалуйста, кто отвечает за уборку снега на остановочных платформах привокзальной площади. В чьем ведении находиться данный участок? Там круглый год грязь. Сейчас месиво из снега и песка, по которому просто невозможно пройти. Весной и осенью это гигантские лужи и грязь. Плюс ко всему бесконечное хаосное скопление маршруток. Почему территорию вокзала убирают круглый год. А этот участок безхозный. В конце-то концов это лицо города. А оно получается у нас неприглядное. Какое впечатление будет у гостей нашего города?