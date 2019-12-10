Мама, где ты?: На протяжении 5 лет не забирают здоровую девочку родители из перинатального центра

Ребенок находится с рождения в перинатальном центре, поскольку мать считает ее неизлечимо больной, однако врачи утверждают, что она совершенно здорова. Перинатальный центр выписал девочку в марте текущего года и подал иск с требованием забрать ребенка.

Органы опеки и попечительства в ближайшие дни подадут исковое заявление об ограничении родителей пятилетней девочки в родительских правах

Органы опеки и попечительства в ближайшие дни подадут исковое заявление об ограничении родителей пятилетней девочки, живущей с самого рождения в перинатальном медицинском центре «Мать и дитя», в родительских правах, говорится в сообщении департамента труда и социальной защиты Москвы. Если будут выявлены дополнительные обстоятельства, то родителей лишат родительских прав. В департаменте подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы права ребенка были соблюдены в полном объеме, и держат ситуацию на контроле».

Накануне материал о пятилетней девочке опубликовала «Медуза». Ребенок находится с рождения в перинатальном центре, поскольку мать считает ее неизлечимо больной, однако врачи утверждают, что она совершенно здорова. Перинатальный центр выписал девочку в марте текущего года и подал иск с требованием забрать ребенка. По данным «Медузы», родители оплачивали услуги нянь и нахождение ребенка в отдельной палате. Иск был частично удовлетворен и в ноябре вступил в законную силу, но родители девочку так и не забрали.

«В рамках иска мы готовим ходатайство о проведении комплексной судебно-медицинской экспертизы в отношении ребенка и ее родителей»,— сообщил департамент. В перинатальный центр были направлены специалисты опеки и попечительства, а также психолог, который будет заниматься с ребенком каждый день.

Источник: Комерсантъ