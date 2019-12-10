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Синдром Эдвардса: Новорожденного мальчика весом 1700 граммов после операции в клинике Мешалкина отправили в Омск

18:15 10.12.2019 Фото: Pixabay
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При рождении он был синий и не дышал. Несмотря ни на что малышу удалось вырваться из лап смерти. Сейчас его не могут оставить в Новосибирске, т.к. он нуждается в иной медицинской помощи.

Синдром Эдвардса: Новорожденного мальчика весом 1700 граммов после операции в клинике Мешалкина отправили в Омск
Ребенку поставлен диагноз «Синдром Эдвардса»

Новорожденному сделали операцию на сердце и теперь отправляют домой.
В новосибирском НМИЦ имени академика Мешалкина прокомментировали новость на портале Om1.ru о новорожденном омиче, которого отправляют в Омск, несмотря на критически малый вес, аппарат ИВЛ и недавнюю операцию. Напомним, трагическая история произошла в семье омичей. Во время планового УЗИ женщина узнала, что у вынашиваемого ею ребенка сложный порок сердца. Врачи заявили, что с таким диагнозом шансы выжить у младенца минимальны.

Рожать ребенка в Омске омичка не решилась и отправилась в Новосибирск. Ситуация была осложнена стремительными родами и малым весом новорожденного малыша. Мальчик родился весом всего 1700 граммов. При рождении он был синий и не дышал. Несмотря ни на что малышу удалось вырваться из лап смерти и даже перенести сложнейшую операцию на крохотном сердце, которую провели врачи центра Мешалкина.

Но казалось бы чудесная история спасения маленького омича омрачилась бюрократическими дрязгами. Малыша собрались переводить в больницу на доращивание по месту его прописки — в Омск. Новорожденного малыша через неделю после операции на сердце, находящегося на аппарате ИВЛ, весом 1700 грамм собираются отправлять за 600 километров от Центра, где его спасли. Мать малыша в панике. Она уверена, что омские врачи не смогут спасти ее сына.

В редакцию портала Om1.ru пришло письмо от Центра имени Мешалкина с объяснением сложившихся обстоятельств.

Пресс-служба НМИЦ имени академика Мешалкина:
— Мальчику требуется специализированная медицинская помощь не кардиохирургического профиля в условиях специализированного отделения в перинатальном центре. Количество мест в Центре Мешалкина ограниченно. Нахождение данного пациента сокращает возможность госпитализации больных, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи по кардиохирургическому профилю.

Перевод пациента в другое медицинское учреждение — стандартная практика, решение о транспортировке ребенка принимает орган управления здравоохранением Омской области.
В Центре подчеркнули, что активно взаимодействуют с омскими больницами, медицинские специалисты которых обладают большим опытом работы с пациентами после кардиохирургических вмешательств. «Мы не сомневаемся в том, что будет сделано все для сохранения жизни и здоровья мальчика», — сообщают новосибирские медики.

Добавим, что накануне маме мальчика сообщили неутешительные новости. Ребенку поставлен диагноз «Синдром Эдвардса». Выживаемость малышей с таким диагнозом крайне мала. До года доживает всего 5–10% младенцев.

Источник: om1.ru

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Здоровья омичу!

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