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WhatsApp прекратит работать на старых iPhonе и ОС Android с 8 февраля 2020 года

17:44 10.12.2019 Фото: pixabay.com
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У клиентов со всеми вышеупомянутыми операционными системами в любое время могут перестать работать некоторые функции приложения, так как WhatsApp больше не занимается разработкой обновлений для этих операционных систем.

WhatsApp прекратит работать на старых iPhonе и ОС Android с 8 февраля 2020 года
Мессенджер WhatsApp прекратит работать на миллионах смартфонов

Мессенджер WhatsApp прекратит работать на миллионах смартфонов по всему миру в 2020 году, поскольку завершает поддержку функционирования на старых iPhone и в телефонах с устаревшей операционной системой (ОС) Android, а также гаджетов с ОС Windows Mobile.

WhatsApp перестанет работать на телефонах с Windows Mobile после 31 декабря 2019 года, на Android 2.3.7 и iPhone iOS 8 — с февраля.

Компания, принадлежащая Facebook, заявила, что сосредотачивает усилия на «мобильных платформах, которые использует подавляющее большинство людей».

Ранее сообщалось, что после 1 февраля 2020 года будет нельзя создавать новые аккаунты пользователям с Android 2.3.7 и старше, а также iOS 7 и старше. Кроме того, у клиентов со всеми вышеупомянутыми операционными системами в любое время могут перестать работать некоторые функции приложения, так как WhatsApp больше не занимается разработкой обновлений для этих операционных систем.

Источник: Комерсантъ

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