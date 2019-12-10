Выворачивает при смене погоды? Простые способы побороть метеочувствительность

Шиповник, боярышник и ягоды помогут не страдать от перепадов погоды.

Не страдать от перепадов погоды могут помочь некоторые народные средства

Травы против погоды

Не страдать от перепадов погоды мне помогают такие средства:

1 столовую ложку измельчённых листочков мяты заварите стаканом кипятка, дайте настояться в термосе полчаса, процедите. Капните в настой 3–5 капель спиртовой настойки валерианы и выпейте на ночь.

Смешайте в равных долях ягоды шиповника и боярышника, 1 столовую ложку ягод заварите стаканом кипятка и настаивайте 8 часов в термосе. Выпейте в один приём, подсластив мёдом.

Спасут настои

Улучшить самочувствие при перепадах погоды помогут такие средства:

1 столовую ложку сухой травы зверобоя заварите стаканом кипятка, настаивайте в течение часа, процедите и пейте по 1/3 стакана 3 раза в день.

1 столовую ложку травы чабреца заварите стаканом кипятка, подержите на водяной бане 10 минут, дайте настояться, процедите и выпейте перед сном.

Источник: АиФ