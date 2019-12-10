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Здоровье / Общество

Выворачивает при смене погоды? Простые способы побороть метеочувствительность

18:18 10.12.2019 Фото: pixabay.com
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Шиповник, боярышник и ягоды помогут не страдать от перепадов погоды.

Выворачивает при смене погоды? Простые способы побороть метеочувствительность
Не страдать от перепадов погоды могут помочь некоторые народные средства

Травы против погоды

Не страдать от перепадов погоды мне помогают такие средства:

1 столовую ложку измельчённых листочков мяты заварите стаканом кипятка, дайте настояться в термосе полчаса, процедите. Капните в настой 3–5 капель спиртовой настойки валерианы и выпейте на ночь.

Смешайте в равных долях ягоды шиповника и боярышника, 1 столовую ложку ягод заварите стаканом кипятка и настаивайте 8 часов в термосе. Выпейте в один приём, подсластив мёдом.

Спасут настои

Улучшить самочувствие при перепадах погоды помогут такие средства:

1 столовую ложку сухой травы зверобоя заварите стаканом кипятка, настаивайте в течение часа, процедите и пейте по 1/3 стакана 3 раза в день.

1 столовую ложку травы чабреца заварите стаканом кипятка, подержите на водяной бане 10 минут, дайте настояться, процедите и выпейте перед сном.

Источник: АиФ

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