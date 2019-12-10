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Новая LADA Granta прибавит в габаритах и перейдет на французскую платформу B0 в 2021 году

18:10 10.12.2019 Фото: wikipedia.org
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LADA Granta нового поколения, первая информация о которой появилась четыре года назад, будет построена на французской платформе B0.

Новая LADA Granta прибавит в габаритах и перейдет на французскую платформу B0 в 2021 году
Российская компания АвтоВАЗ ведет работы над новинкой

LADA Granta нового поколения, первая информация о которой появилась четыре года назад, будет построена на французской платформе B0. Российская компания АвтоВАЗ уже ведет работы над новинкой, которая должна встать на конвейер в 2021 году.

Как сообщает «Лада.Онлайн», на данный момент создана предварительная модель новой «Гранты» в живом (из пластилина) и виртуальном вариантах (3D-модель), а также идет закупка оборудования, необходимого для реализации проекта. Специально для этого привлечены инженеры из Франции и Румынии, которые уже прибыли на завод и приступили к работе над машиной.

Также в Сети появился видеоролик, автор которого, ссылаясь на источник, приближенный к заводу, говорит о том, что новая LADA Granta прибавит в габаритах и вместе с LADA 4×4 действительно перейдет на модульную платформу B0. Конфигурация переднего подрамника этих моделей, по его словам, будет идентичной, а вся разница сведется к толщине металла.

Официальных комментариев «АвтоВАЗа» по поводу новой LADA Granta пока не было.

Источник: Автоновости дня

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