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Разнимала драку и получила удар на «средней тяжести вреда здоровью» жительница Бердска

18:52 10.12.2019, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Теперь потерпевшая хочет по суду взыскать 150 тыс. рублей в качестве морального и материального ущерба. Правда, ответчики меняются.

Разнимала драку и получила удар на «средней тяжести вреда здоровью» жительница Бердска
Бердский суд начал рассматривать дело о возмещении вреда от драки

На 14 января 2020 года Бердский городской суд назначил следующее заседание по рассмотрению дела о компенсации в связи с причинением вреда жизни и здоровью. Предыдущее заседание состоялось 9 декабря 2019-го.

Иск поступил в суд от Евгении Плиско в июне. Она имеет финансовые претензии к ударившему ее мужчине.

Судья Ирина Кадешева начала процесс по существу 21 ноября. Но тут же заседание пришлось отложить из-за неявки свидетелей. Первоначально ответчиком числился Андрей Запевалов.

Но 9 декабря ответчик вдруг изменился, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя Бердского горсуда Наталья Сафронова. В обосновании переноса заседания на следующий год это значится как «иные причины». Теперь отвечать придется некоему Загайнову.

— События, ставшие поводом для иска, произошли в июле 2018 года. Между группами мужчин произошла обоюдная драка. Истец начала их разнимать и получила удар. Телесные повреждения, по мнению истца, нанес ответчик. Она полагает, что ей причинен средней тяжести вред здоровью. И просит взыскать в качестве компенсации морального вреда 100 тыс. рублей, материальный ущерб — 43 720 рублей и судебные расходы 5 тыс. рублей, — пояснила Наталья Евгеньевна.

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