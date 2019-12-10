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Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон

20:59 10.12.2019 Фото: © EPA/BALAZS MOHAI
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В 2002 году у Фредрикссон обнаружили опухоль мозга, певицу успешно прооперировали. Певице было 61 год.

Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Умерла вокалистка Roxette Мари Фредрикссон
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон

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Солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон умерла в возрасте 61 года. Об этом во вторник сообщила газета Expressen со ссылкой на менеджера группы.

«С прискорбием сообщаем, что одна из наших самых крупных и любимых артисток ушла от нас. Мари Фредрикссон умерла утром 9 декабря от болезни», — цитирует издание менеджера коллектива Мари Димберг.

Смерть певицы также прокомментировал мультиинструменталист Пер Гессле, основавший Roxette вместе с Фредрикссон и ставший автором многих композиций группы. «Время летит так быстро. Кажется, совсем недавно мы с Мари сидели в моей маленькой квартире в Хальмстаде и делились своими мечтами. Что за чудесную мечту нам довелось разделить! Спасибо Мари, спасибо за все, — приводит слова Гессле агентство TT. — Ты раскрасила мои черно-белые песни самыми яркими цветами».

В 2002 году у Фредрикссон обнаружили опухоль мозга, певицу успешно прооперировали. После курса лечения она вернулась к работе, но в сентябре 2015 года призналась, что у нее есть проблемы с памятью, а иногда ей сложно ходить. В 2016 году Roxette отменили турне в честь 30-летия группы.
Roxette создали Фредрикссон и Пер Гессле в 1986 году. Одной из самых известных композиций группы стала песня It Must Have Been Love (Christmas For The Broken-Hearted), вышедшая в ноябре 1987 года. В измененном варианте она вошла в саундтрек к голливудскому фильму «Красотка» (Pretty Woman, 1990). Позднее появилось еще множество популярных композиций, в том числе The Look, Listen To Your Heart, Joyride, How Do You Do!, Spending My Time.

Источник: ТАСС

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Поросёнок Пётр, 10 декабря 2019 21:11
Действительно печальная новость в отличии от......
Гость, 10 декабря 2019 21:42
""Казалось бы, причём здесь Лужков?!"" (С)

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