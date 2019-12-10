От «аллергической реакции» умер на операционном столе Юрий Лужков в Германии

Операция у экс-мэра Москвы была плановой, «что-то с сосудами или с сердцем», говорит Павел Гусев.

Лужков, возглавлявший Москву с 1992-го по 2010-й, скончался во вторник на 84-м году жизни

Главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев сообщил РИА Новости, что причиной смерти бывшего столичного мэра Юрия Лужкова стала «аллергическая реакция» при операции в Германии.

Лужков, возглавлявший Москву с 1992-го по 2010-й, скончался во вторник на 84-м году жизни.

«Он сразу умер <…>. Операцию в Мюнхене делали, и там на операционном столе все это произошло», — рассказал журналист. Он уточнил, что операция была плановой, «что-то с сосудами или с сердцем».



По словам собеседника агентства, эту информацию он получил от близкого окружения политика.Гусев также отметил, что сведений о дате прощания с Лужковым у него пока нет.Ранее сообщалось, что экс-мэра Москвы похоронят на Новодевичьем кладбище в период с 12 по 14 декабря.