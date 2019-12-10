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От «аллергической реакции» умер на операционном столе Юрий Лужков в Германии

21:07 10.12.2019 Фото: Википедия
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Операция у экс-мэра Москвы была плановой, «что-то с сосудами или с сердцем», говорит Павел Гусев.

От аллергической реакции умер на операционном столе Юрий Лужков в Германии
Лужков, возглавлявший Москву с 1992-го по 2010-й, скончался во вторник на 84-м году жизни
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
От аллергической реакции умер на операционном столе Юрий Лужков в Германии

От «аллергической реакции» умер на операционном столе Юрий Лужков в ГерманииУмерла солистка группы Roxette Мари ФредрикссонЕщё 95 новостей

Главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев сообщил РИА Новости, что причиной смерти бывшего столичного мэра Юрия Лужкова стала «аллергическая реакция» при операции в Германии.
Лужков, возглавлявший Москву с 1992-го по 2010-й, скончался во вторник на 84-м году жизни.
«Он сразу умер <…>. Операцию в Мюнхене делали, и там на операционном столе все это произошло», — рассказал журналист. Он уточнил, что операция была плановой, «что-то с сосудами или с сердцем».

По словам собеседника агентства, эту информацию он получил от близкого окружения политика.
Гусев также отметил, что сведений о дате прощания с Лужковым у него пока нет.
Ранее сообщалось, что экс-мэра Москвы похоронят на Новодевичьем кладбище в период с 12 по 14 декабря.

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От редакции

Чем вам запомнился Юрий Лужков?

Аноним, 10 декабря 2019 21:55
НВР:
чихал на продажную власть и делал все для москвы
Виталий, 10 декабря 2019 21:56
НВР:
чихал на продажную власть и делал все для москвы
Аноним, 10 декабря 2019 22:29
Очень много сделал для пенсионеров Москвы ! Упокой Господи его душу, хороший был человек

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