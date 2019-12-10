Был освобождён в зале суда бывший директор КБУ Бердска Александр Кожин
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Был освобождён в зале суда бывший директор КБУ Бердска Александр Кожин

8:58:3812/10/2019
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10 декабря судья Татьяна Васюхневич закончила провозглашение приговора экс-директору муниципальному «Комбинату бытовых услуг» Александру Кожину, замдиректору «СпецАвтоХозяйтва» Сергею Оленичу и руководителю МК «Сибиряк» Владимиру Дыненкову.

Суд признал виновным Александра Кожина в превышении должностных полномочий. Его дело включает два эпизода. По первому Александр Кожин снизил долг застройщика МК «Сибиряк» перед КБУ за холодную воду и водоотведение с 5,7 млн рублей до 380 тысяч рублей. Примечательно, что на этапе следствия долг составлял 170 млн рублей. Позже оказалось, что следователи ошибочно посчитали водоснабжение бассейна, который «Сибиряк» продал несколько лет назад. В итоге сумма долга уменьшилась до 75 млн. рублей. Однако пока шёл уголовный процесс, Владимир Дыненков оспорил сумму дола в арбитражном суде до 5,7 млн рублей. Сам Александр Юрьевич заявил, что не занижал суммы, а сделал расчёт за три месяца: с сентября по декабрь 2017 года. Однако суд такие доводы не принял. В ходе процесса было установлено, что посредником в переговорах стал Сергей Оленич, а просил его об этом Владимир Дыненков.

Второй эпизод в деле Александра Кожина связан с ООО «Стройрегионсервис». Суд посчитал, что экс-руководитель предприятия снизил сумму задолженности предприятия с 20 млн рублей до 154 тысяч рублей.

Обвинение Александру Кожину предъявили по части 3 статьи 286 УК РФ: превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Однако суд переквалифицировал обвинение на часть 1 статьи 286 УК РФ, в которой нет упоминания о тяжких последствиях. Суд пришёл к выводу, что никаких тяжких последствий не наступило.

При вынесении приговора суд учёл смягчающие обстоятельства: состояние здоровья Александра Кожина, пенсионный возраст Владимира Дыненкова, награды всех подсудимых.

В итоге Александру Юрьевичу назначено наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы с лишением права занимать административные должности на срок 1 год 4 месяца.

Владимир Дыненков и Сергей Оленич приговорены к 1 году 11 месяцам лишения свободы каждый. Осужденные должны были отбывать наказание в колонии-поселении. Однако они уже отбыли его. Александру Кожину засчитали в срок отбытия наказания время, проведённое в следственном изоляторе. Там он находится с марта прошлого года. Время в СИЗО ему посчитали день за два. Владимир Дыненков и Сергей Оленич находились под домашним арестом. Им посчитали день за день.

В итоге все подсудимые были освобождены в зале суда. Гражданский иск КБУ к подсудимым суд решил отклонить, потому что они не являются надлежащими ответчиками.

Источник: svidetel24.info

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    YYY, 11 декабря 2019 9:08:51
    Примерно такого решения и ожидали. Громкое начало и бесславный конец "Дела о хищении воды на 170 млн.руб"! Зачинщик и инициатор этого дела никаким боком не задет и тихо отполз в тину.
    Кадры решают всё!
    Жадность зама и некомпетентность юристов (в том числе и КБУ) стоили Кожину 1,5 года жизни за решеткой. Спасибо Томскому арбитражному суду, который снизил сумму ущерба до 5,7 млн. а то сидеть бы ему и сидеть....
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