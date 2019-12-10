Сбербанк запустит услугу рефинансирования ипотеки в 2020 году

Сбербанк планирует в следующем году запустить услугу рефинансирования ипотеки, выданной банком своим клиентам. Об этом журналистам сообщил глава кредитной организации Герман Греф.

«Да, конечно», — сказал он, отвечая на вопрос о возможном введении рефинансирования ипотеки, выданной банком. Греф также уточнил, что услуга может быть запущена в следующем году.

При этом глава банка подчеркнул, что Сбербанк не видит ухудшения ситуации на российском ипотечном рынке.

«Мы не видим закредитованности, не видим никаких признаков ухудшения на этом рынке. Спрос растет, и мы видим, что емкость этого рынка велика. Мне кажется, что сейчас наступает «золотое время» для ипотеки, ставки падают, инфляция падает. Это большое благо для людей, возможность приобрести квартиру», — сказал Греф.

В начале декабря глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор планирует обсудить с кредитными организациями возможность введения ограничений по ипотечным кредитам в зависимости от долговой нагрузки заемщика. По ее словам, ЦБ фиксирует рост доли ипотечных заемщиков, у которых есть задолженность по другим видам кредитов.