Больные колени вылечит пластырь из стволовых клеток

Артриты вызываются травмами, либо просто возрастными патологическими изменениями

Созданный на основе собственных стволовых клеток пациента пластырь может совершить революцию в деле лечения коленей. В частности, с его помощью исчезнет необходимость в хирургических операциях по замене коленного сустава.

Десятки тысяч операций по замене коленного сустава выполняются в российских клиниках каждый год. Наиболее частая причина этих операций — запущенный остеоартрит, при котором происходит полная деградация хряща, так что одна кость в колене начинает тереться об другую, что и вызывает сильную боль. Артриты вызываются травмами, либо просто возрастными патологическими изменениями. Молодым людям стараются операции по замене коленного сустава не проводить, поскольку срок службы установленного импланта невелик, а это значит, что пациентам потребуются новые и новые операции.

Новая техника использует добытые из костного мозга стволовые клетки. Сам процесс их извлечения занимает всего 25 минут и проводится под общей анестезией. Итак, хирург помещает камеру в колено через крошечный разрез для того, чтобы проверить, что там нет никаких других проблем. В зоне повреждения делается разрез длиной 4 см. Костный мозг забирается из бедра. Техник помещает его в центрифугу, которая отделяет стволовые клетки от красных клеток и плазмы.

На следующем этапе хирург проделывает отверстия в поврежденной зоне для обеспечения оттока крови и вырезает кусочек материала под названием Hyalofast (биорастворимая основа из гиалуроновой кислоты), который будет служить своего рода подкладкой для выращивания новой ткани. Именно туда и вводятся стволовые клетки. После этого разрез закрывается, а пациент отправляется в палату. С помощью данной процедуры выращиваются новый хрящ, но стопроцентной гарантии успеха нет. Только время покажет, насколько хорошо она сработала. Это хороший выбор именно для молодых людей, для которых бесконечные операции по замене сустава будут мучением.

Источник: МедикФорум