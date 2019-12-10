Услуги ЖКХ в рассрочку: Выгодно? Какие недостатки?

Собственники квартир при нехватке денег на оплату коммунальных платежей могут потребовать от управляющей компании (УК) рассрочку. Такая форма оплаты возможна, если начисленный размер платы за коммунальную услугу в текущем расчетном периоде на 25% превышает стоимость за аналогичный период прошлого года (п.72 постановления правительства России № 354 от 2011 года). В таком случае отказать в рассрочке управляющая компания не имеет права.
На какой период можно получить рассрочку?
Рассрочка на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) предоставляется на 12 месяцев, но за пользование ей будут взимать проценты, размер которых указывается в платежке. Процентная ставка не может более чем на 3% превышать ставку рефинансирования Центробанка на день предоставления рассрочки.
В каких еще случаях дают рассрочку?
Согласно п. 75 постановления правительства № 354, собственник также может самостоятельно договориться с УК, объяснив, что в силу обстоятельств оплачивать коммунальные услуги нечем. В документе не расшифровывается, в каких случаях можно попросить рассрочку. Но такая возможность есть, например, в случае потери работы, серьезного заболевания и т. п. УК или поставщик услуг может предоставить как рассрочку, так и отсрочку по погашению долга. Если рассрочку одобрят, собственнику нужно будет написать заявление, указать причины и период, на который ему необходима такая схема оплаты.
Также рассрочку собственнику предоставляют по решению суда в ходе разбирательства по взысканию задолженности, инициированного управляющей компанией.
Выгодна ли рассрочка на оплату ЖКУ?
Оплата в рассрочку считается одним из способов ликвидации задолженности за услуги ЖКХ. В некоторых городах о возможности ее оформления сообщается на обратной стороне платежки или на сайтах управляющих компаний. Такая форма оплаты позволяет не копить долги, а совершенно законно выплачивать их долями. Для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, рассрочка — возможность избежать начисления пени. При небольшой сумме ежемесячного платежа (у малометражных квартир) и небольшой просрочке пени не очень страшны: например, при задолженности в 2500 руб. пени за 10 дней составят всего 4,5 руб. Но если долг превышает, скажем, 50 тыс. руб. и не выплачивается на протяжении полугода, то размер пени может достигать двух и более тысяч рублей.
В чем недостаток рассрочки?
Плата за предоставление рассрочки действительно меньше, чем за пользование потребительским кредитом в банке. Однако из-за обязательных процентов, которые придется платить за пользование рассрочкой, она тоже может добавить финансовой зависимости. Поэтому, если доходы пользователя не позволяют оплачивать коммунальные услуги вовремя и в полном объеме, с помощью рассрочки проблему возникновения задолженности решить не получится.
Источник: АиФ