Услуги ЖКХ в рассрочку: Выгодно? Какие недостатки?

Если доходы пользователя не позволяют оплачивать коммунальные услуги вовремя и в полном объеме, с помощью рассрочки проблему возникновения задолженности решить не получится.

Собственники квартир при нехватке денег на оплату коммунальных платежей могут потребовать от управляющей компании (УК) рассрочку

Собственники квартир при нехватке денег на оплату коммунальных платежей могут потребовать от управляющей компании (УК) рассрочку. Такая форма оплаты возможна, если начисленный размер платы за коммунальную услугу в текущем расчетном периоде на 25% превышает стоимость за аналогичный период прошлого года (п.72 постановления правительства России № 354 от 2011 года). В таком случае отказать в рассрочке управляющая компания не имеет права.

На какой период можно получить рассрочку?

Рассрочка на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) предоставляется на 12 месяцев, но за пользование ей будут взимать проценты, размер которых указывается в платежке. Процентная ставка не может более чем на 3% превышать ставку рефинансирования Центробанка на день предоставления рассрочки.

В каких еще случаях дают рассрочку?

Согласно п. 75 постановления правительства № 354, собственник также может самостоятельно договориться с УК, объяснив, что в силу обстоятельств оплачивать коммунальные услуги нечем. В документе не расшифровывается, в каких случаях можно попросить рассрочку. Но такая возможность есть, например, в случае потери работы, серьезного заболевания и т. п. УК или поставщик услуг может предоставить как рассрочку, так и отсрочку по погашению долга. Если рассрочку одобрят, собственнику нужно будет написать заявление, указать причины и период, на который ему необходима такая схема оплаты.

Также рассрочку собственнику предоставляют по решению суда в ходе разбирательства по взысканию задолженности, инициированного управляющей компанией.

Выгодна ли рассрочка на оплату ЖКУ?

Оплата в рассрочку считается одним из способов ликвидации задолженности за услуги ЖКХ. В некоторых городах о возможности ее оформления сообщается на обратной стороне платежки или на сайтах управляющих компаний. Такая форма оплаты позволяет не копить долги, а совершенно законно выплачивать их долями. Для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, рассрочка — возможность избежать начисления пени. При небольшой сумме ежемесячного платежа (у малометражных квартир) и небольшой просрочке пени не очень страшны: например, при задолженности в 2500 руб. пени за 10 дней составят всего 4,5 руб. Но если долг превышает, скажем, 50 тыс. руб. и не выплачивается на протяжении полугода, то размер пени может достигать двух и более тысяч рублей.

В чем недостаток рассрочки?

Плата за предоставление рассрочки действительно меньше, чем за пользование потребительским кредитом в банке. Однако из-за обязательных процентов, которые придется платить за пользование рассрочкой, она тоже может добавить финансовой зависимости. Поэтому, если доходы пользователя не позволяют оплачивать коммунальные услуги вовремя и в полном объеме, с помощью рассрочки проблему возникновения задолженности решить не получится.

Источник: АиФ