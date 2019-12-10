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Здоровье / Общество

Спасли две жизни: врачи прооперировали беременную женщину с сердечной недостаточностью

23:18 10.12.2019 Фото: pixabay.com
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На сроке 20 недель пациентка была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии с выраженными явлениями сердечной недостаточности: одышкой, отеками, кашлем и кровохарканьем. При обследовании выявлен тромбоз механического протеза клапана сердца. Врачебный консилиум принял решение о неотложном репротезировании митрального клапана. 

Спасли две жизни: врачи прооперировали беременную женщину с сердечной недостаточностью
Врачи Научно-исследовательского института имени Владимирского заменили митральный клапан механическим протезом

Врачи городской клинической больницы № 15 им. О. М. Филатова провели сложную операцию на сердце 28-летней беременной пациентке.

История Екатерины кажется невероятной. Когда ей было 20 лет, она сделала пирсинг, после которого наблюдалось длительное повышение температуры тела. Предполагалось, что гипертермию вызвал фурункулез, но при обследовании был выявлен инфекционный эндокардит с поражением митрального клапана сердца. На фоне этого у нее развилась тяжелая митральная недостаточность. Инфекционный эндокардит — это воспаление внутренней оболочки сердца (эндокарда) с вовлечением в процесс в первую очередь сердечных клапанов, реже поражаются стенки камер и дефекты перегородок.

Чтобы помочь молодой женщине вернуться к нормальной жизни, врачи Научно-исследовательского института имени Владимирского заменили митральный клапан механическим протезом. Для предотвращения тромбоза протеза специалисты назначили антикоагулянтную терапию. Пациентка находилась под наблюдением кардиологов.

В этом году у Екатерины наступила долгожданная запланированная беременность, развивавшаяся успешно. Самочувствие не предвещало проблем. Но женщина решила самостоятельно снизить дозу препарата, который был ей назначен для профилактики тромбоза во время вынашивания крохи. В результате с 16-й недели беременности она стала отмечать нарастание одышки. На сроке 20 недель пациентка была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии с выраженными явлениями сердечной недостаточности: одышкой, отеками, кашлем и кровохарканьем. При обследовании выявлен тромбоз механического протеза клапана сердца. Врачебный консилиум принял решение о неотложном репротезировании митрального клапана.

В этот же день бригадой кардиохирургов выполнено репротезирование митрального клапана в условиях искусственного кровообращения. Существовала угроза для здоровья плода, но благодаря профессионализму врачей операция прошла успешно и беременность была сохранена. Жизнь мамы и жизнь будущего ребенка оказались вне опасности.

Все оставшееся до родов время пациентка находилась под пристальным вниманием кардиологов, кардиохирургов, акушеров-гинекологов больницы № 15. На сроке 37 недель родилась доношенная девочка весом 2140 грамм, ростом 42 см, с оценкой по шкале Апгар 7-8 баллов. На 7 сутки после ее рождения молодая мама была выписана домой вместе с дочкой.

Источник: АиФ

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