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Как хоронить домашних животных?

10:45 11.12.2019, Елена Белоусова Фото: pixabay.com
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Трупы сжигают: Хоронить домашних животных запрещено в Бердске. Стоимость массовой кремации животных — от 80 рублей за 1 кг веса. Персональное кремирование обойдется от 500 рублей за процедуру.

Как хоронить домашних животных?
В Бердске домашних животных кремируют
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Как хоронить домашних животных?

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Так устроен мир, что рано или поздно животные умирают и перед хозяевами встает вопрос, что делать с трупом кошки или собаки?

— В первую очередь, я бы сказал, что ни в коем случае не стоит делать. Не захоранивайте животное на приусадебном участке или еще где-либо. Ни в коем случае не бросайте трупы в реку или море. Тело — рассадник множества инфекционных заболеваний, — рассккзал «Курьер. Среда. Бердск» заведующий бердской ветеринарной лечебницей Александр Ларин.

Первое что нужно сделать — позвонить в ветеринарную клинику или обратиться в вет лечебницу. А перед этим правильно упаковать труп.

— Иногда приносят животное просто так или ужасно упакованное. Не нужно хватать половую тряпку и заворачивать труп. Следует воспользоваться чистой наволочкой или полотенцем, — отмечает доктор.

Место, где находилось животное перед смертью, нужно тщательно обработать дезинфицирующим средством. Подстилку либо постирайте при 90 градусов в стиральной машине, либо выкиньте.

Труп взвешивают и хозяину озвучивают сумму к оплате. Организация упаковывает останки с соблюдением санитарных правил и норм и отправляет в специализированные пункты, где животных кремируют. Стоимость «массовой» кремации — от 80 руб. за 1 кг.

Есть организации в Новосибирске, которые оказывают услуги по индивидуальному кремированию. Хозяин может присутствовать при данной процедуре и забрать прах животного. Стоимость персональной кремации — от 500 рублей за процедуру.
Если вы хотите установить причину смерти, для этого необходимо обратиться в аккредитованную лабораторию.

Как пережить потерю питомца?
Когда уходит из жизни животное, хозяева скорбят о нем, как о близком, члене семьи. И это неудивительно, ведь кошки и собаки рядом с нами день ото дня. Мурка вместе в вами укладывалась спать, ласково мурлыкая, а Шарик встречала вас радостным лаем. И вот их нет.

— И для взрослого, и для ребенка важна поддержка в такой непростой момент. Причем не так, что «держись, он ушёл в лучший мир», а дать возможность погрустить, поплакать, быть понятым. Ведь питомец — это не просто друг, это зачастую тот же член семьи и большая потеря. Если взрослый еще мог быть к этому готов (питомец болел и все к этому шло, например), то для ребенка может быть неожиданностью смерть любимца, — рассказывает бердский психолог Татьяна Орлова.

По ее словам, важно не замалчивать и не врать, сказать, что так бывает, принять чувства ребенка, назвать возможные переживания. Да, тебе грустно, жалко, обидно — это нормально.
Важно поддержать человека, потерявшего питомца. Когда умирает близкий, нужно дать возможность выговориться, «взять его на ручки», быть рядом по мере своих возможностей.

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От редакции

Как вы хороните домашних животных?

Гость, 03 декабря 2019 14:29
НВР:
По человечески.
Аноним, 03 декабря 2019 14:54
Безхозные гниют месяцами- нормально, а закопать домашнее животное- нельзя, ну да у нас же полей и лесов нет.
Аноним, 03 декабря 2019 15:06
Вообще, кремация это цивилизованно.
Многие люди хотят чтобы их кремировали.

Но вот с животными ситуация такая: благо у нас земли вокруг много, и есть где похоронить самим.
Может и не сильно правильно, но вот так...
Семён Семёныч, 03 декабря 2019 17:36
Не представляю, как члена семьи можно отдать на массовую кремацию. У меня пожилые собака и кошка. Если придётся, возьму лом, лопату, найду уединенное, но красивое место и сделаю им последний домик в земле. Положу любимую игрушку и пакетик корма.. Делал так уже- и детям урок и себе спокойнее, а когда ломиком помашешь зимой, то не так грустно.
Raven, 03 декабря 2019 17:38
Странная статья на Курьере. Прямо реклама кремационных услуг. Людей хоронить в земле можно, а животных нельзя. Очевидная глупость, подкрепляемая никудышными "соображениями".
Аноним, 04 декабря 2019 10:32
На своих огородах, пжлст.
Аноним, 04 декабря 2019 14:41
Ладно если есть кому постучать ломиком и хорошо закопать, а то заворачивают и оставляют в лесу, я из за этого уже брезгую ходить в лес. Мы в лютые морозы предпочли кремацию.
Вася, 04 декабря 2019 21:03
А подстилку постирайте или выкинте... ну и врач... ну дает

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