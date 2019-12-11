Как хоронить домашних животных?

Так устроен мир, что рано или поздно животные умирают и перед хозяевами встает вопрос, что делать с трупом кошки или собаки?
— В первую очередь, я бы сказал, что ни в коем случае не стоит делать. Не захоранивайте животное на приусадебном участке или еще где-либо. Ни в коем случае не бросайте трупы в реку или море. Тело — рассадник множества инфекционных заболеваний, — рассккзал «Курьер. Среда. Бердск» заведующий бердской ветеринарной лечебницей Александр Ларин.
Первое что нужно сделать — позвонить в ветеринарную клинику или обратиться в вет лечебницу. А перед этим правильно упаковать труп.
— Иногда приносят животное просто так или ужасно упакованное. Не нужно хватать половую тряпку и заворачивать труп. Следует воспользоваться чистой наволочкой или полотенцем, — отмечает доктор.
Место, где находилось животное перед смертью, нужно тщательно обработать дезинфицирующим средством. Подстилку либо постирайте при 90 градусов в стиральной машине, либо выкиньте.
Труп взвешивают и хозяину озвучивают сумму к оплате. Организация упаковывает останки с соблюдением санитарных правил и норм и отправляет в специализированные пункты, где животных кремируют. Стоимость «массовой» кремации — от 80 руб. за 1 кг.
Есть организации в Новосибирске, которые оказывают услуги по индивидуальному кремированию. Хозяин может присутствовать при данной процедуре и забрать прах животного. Стоимость персональной кремации — от 500 рублей за процедуру.
Если вы хотите установить причину смерти, для этого необходимо обратиться в аккредитованную лабораторию.
Как пережить потерю питомца?
Когда уходит из жизни животное, хозяева скорбят о нем, как о близком, члене семьи. И это неудивительно, ведь кошки и собаки рядом с нами день ото дня. Мурка вместе в вами укладывалась спать, ласково мурлыкая, а Шарик встречала вас радостным лаем. И вот их нет.
— И для взрослого, и для ребенка важна поддержка в такой непростой момент. Причем не так, что «держись, он ушёл в лучший мир», а дать возможность погрустить, поплакать, быть понятым. Ведь питомец — это не просто друг, это зачастую тот же член семьи и большая потеря. Если взрослый еще мог быть к этому готов (питомец болел и все к этому шло, например), то для ребенка может быть неожиданностью смерть любимца, — рассказывает бердский психолог Татьяна Орлова.
По ее словам, важно не замалчивать и не врать, сказать, что так бывает, принять чувства ребенка, назвать возможные переживания. Да, тебе грустно, жалко, обидно — это нормально.
Важно поддержать человека, потерявшего питомца. Когда умирает близкий, нужно дать возможность выговориться, «взять его на ручки», быть рядом по мере своих возможностей.
По человечески.
Многие люди хотят чтобы их кремировали.
Но вот с животными ситуация такая: благо у нас земли вокруг много, и есть где похоронить самим.
Может и не сильно правильно, но вот так...