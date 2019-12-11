«Кому бить челом?»: Куда жителям Бердска можно обратиться с предложением, заявлением или жалобой?

На публичных слушаниях в Бердске чиновники не дали высказаться ни депутатам, ни горожанам

Когда жители могут повлиять на распределение бюджета города, если вопросы на публичных слушаниях не принимаются в Бердске? Напомним, вице-мэр Бердска Владимир Захаров отказался отвечать депутату Онищенко по наказам избирателей. Тогда старшая по дому №95 ул. Островского Вера Шадрина не решилась спросить о том, когда ей в доме сделают циркуляцию.

Все процессы в городе зависят от казны, которую распределяют депутаты. Именно они на рабочих группах и комитетах решают эти вопросы. Но как в этот процесс могут вмешаться жители и сказать о своих проблемах и нуждах? Если говорить старым русским языком — к кому идти с «челобитной»? На этот вопрос «Курьер. Среда. Бердск» ответили специалисты совета депутатов города.

— В первую очередь горожане могут высказаться на публичных слушания. Они для того и созданы, — уточнили в городском совете 6 декабря.

Напомним, что в трубу спускают деньги жители дома №95 по ул. Островского без циркуляции горячего водоснабжения в домах. Эта ситуация длится много лет и касается многих домов в городе. Дом №95 вошел в программу еще в 2013 году. Жительница Вера Шадрина пришла на публичные слушания по этому вопросу, но так и не решилась задать вопрос после отказа Онищенко. На это вице-мэр ответил: «Нет вопроса, нет ответа».

— Я в шоке. Я просто жительница, хотела узнать почему столько лет не делается циркуляция в нашем доме. Мы прошли все до министра. У меня теперь один выбор — я возьму протокол слушаний и пойду в прокуратуру, — сказала Вера Александровна «Курьер. Среда. Бердск» 21 ноября.

Если не на слушаниях, то когда? На этот вопрос также ответили специалисты в совете депутатов. Они отметили, что перед тем как формируется бюджет, собирается рабочая группа. На ней выступают руководители ведомств, депутаты и говорят о потребностях города и людей. Жители могут высказать свои просьбы через депутата и заместителей мэра города.

— Чтобы попасть в список наказов избирателей горожанам надо обращаться к своему депутату. А по программе по циркуляции, необходимо написать обращение на заместителя главы по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, — отметили специалисты.

Напомним, депутаты примут бюджет 19 декабря.

Для справки:

Куда жителям Бердска можно обратиться с предложением, заявлением или жалобой?

В соответствии со статьей 33 Конституции Российской Федерации граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления.

С предложениями, заявлениями и жалобами по интересующим граждан вопросам можно обращаться:

1. С заявлением в общественную приемную или к курирующим заместителям главы города Бердска, которые ведут личный прием граждан.

2. К депутату на вашем округе.

3. Вносить предложения и задавать вопросы граждане могут на публичных слушаниях, по заявленным темам, о которых сообщается заранее в СМИ, на официальном сайте администрации города Бердска и официальных страницах социальных сетей, а также в СМИ.

4. Записаться на личный прием к Евгению Анатольевичу Шестернину — Главе администрации города Бердска.

5. На официальном сайте администрации города Бердска, заполнив электронное обращение.

6. В официальные группы Администрации города Бердска в социальных сетях:

ВКонтакте: https://vk.com/id397067793

Фейсбук: https://www.facebook.com/admberdsk

Одноклассники: www.ok.ru/admberdsk

Инстаграм: @admin_berdsk.

В соответствии с распоряжением администрации города Бердска «Об организации личного приема граждан» единым днем приема граждан руководителями структурных подразделений администрации определена пятница с 14.00 до 16.00 часов.

Информацию о дате, времени и месте проведения личного приема Главой города, заместителями главы администрации можно получить в отделе общественной приемной Главы города в рабочее время в кабинете № 4 или по телефону: 3-14-11.

С графиком приема граждан и представителей организаций, общественных объединений должностными лицами Администрации города Бердска вы можете ознакомиться по ссылке: http://berdsk.nso.ru/page/258.

Сергей Анатольевич Носов – заместитель главы администрации по социальной политике. Вопросы, связанные со школами, детскими садами, медицинским обеспечением. Номер телефона секретаря: 3-14-96.

Шурова Жанна Сергеевна — заместитель главы администрации по вопросам экономического развития. Курирует вопросы торговли, общественного питания и многие другие. Номер телефона секретаря: 3-10-44.

Захаров Владимир Николаевич – заместитель главы администрации по строительству и городскому хозяйству. Ему напрямую подчиняется муниципальный Комбинат бытовых услуг и управление ЖКХ, поэтому с жалобами на деятельность этих организаций обращаются к Владимиру Николаевичу. Ему задают вопросы, в частности, по незаконной перепланировке и защите окружающей среды. Телефон секретаря: 3- 10-44.

Общественная приемная Главы города Бердска

В это подразделение администрации можно обращаться по всем вопросам, связанным с жизнью города. Сотрудники общественной приёмной передают обращения жителей в профильные отделы городской администрации для рассмотрения по существу. Ещё можно оставить электронное сообщение в форме СМС по номеру 8-913-013-15-72.

Ознакомиться с требованиями к письменному обращению вы можете по ссылке: https://berdsk.nso.ru/page/257.