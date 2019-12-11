«Кому бить челом?»: Куда жителям Бердска можно обратиться с предложением, заявлением или жалобой?

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Когда жители могут повлиять на распределение бюджета города, если вопросы на публичных слушаниях не принимаются в Бердске? Напомним, вице-мэр Бердска Владимир Захаров отказался отвечать депутату Онищенко по наказам избирателей. Тогда старшая по дому №95 ул. Островского Вера Шадрина не решилась спросить о том, когда ей в доме сделают циркуляцию.
Все процессы в городе зависят от казны, которую распределяют депутаты. Именно они на рабочих группах и комитетах решают эти вопросы. Но как в этот процесс могут вмешаться жители и сказать о своих проблемах и нуждах? Если говорить старым русским языком — к кому идти с «челобитной»? На этот вопрос «Курьер. Среда. Бердск» ответили специалисты совета депутатов города.
— В первую очередь горожане могут высказаться на публичных слушания. Они для того и созданы, — уточнили в городском совете 6 декабря.
Напомним, что в трубу спускают деньги жители дома №95 по ул. Островского без циркуляции горячего водоснабжения в домах. Эта ситуация длится много лет и касается многих домов в городе. Дом №95 вошел в программу еще в 2013 году. Жительница Вера Шадрина пришла на публичные слушания по этому вопросу, но так и не решилась задать вопрос после отказа Онищенко. На это вице-мэр ответил: «Нет вопроса, нет ответа».
— Я в шоке. Я просто жительница, хотела узнать почему столько лет не делается циркуляция в нашем доме. Мы прошли все до министра. У меня теперь один выбор — я возьму протокол слушаний и пойду в прокуратуру, — сказала Вера Александровна «Курьер. Среда. Бердск» 21 ноября.
Если не на слушаниях, то когда? На этот вопрос также ответили специалисты в совете депутатов. Они отметили, что перед тем как формируется бюджет, собирается рабочая группа. На ней выступают руководители ведомств, депутаты и говорят о потребностях города и людей. Жители могут высказать свои просьбы через депутата и заместителей мэра города.
— Чтобы попасть в список наказов избирателей горожанам надо обращаться к своему депутату. А по программе по циркуляции, необходимо написать обращение на заместителя главы по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, — отметили специалисты.
Напомним, депутаты примут бюджет 19 декабря.
Для справки:
Куда жителям Бердска можно обратиться с предложением, заявлением или жалобой?
В соответствии со статьей 33 Конституции Российской Федерации граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления.
С предложениями, заявлениями и жалобами по интересующим граждан вопросам можно обращаться:
1. С заявлением в общественную приемную или к курирующим заместителям главы города Бердска, которые ведут личный прием граждан.
2. К депутату на вашем округе.
3. Вносить предложения и задавать вопросы граждане могут на публичных слушаниях, по заявленным темам, о которых сообщается заранее в СМИ, на официальном сайте администрации города Бердска и официальных страницах социальных сетей, а также в СМИ.
4. Записаться на личный прием к Евгению Анатольевичу Шестернину — Главе администрации города Бердска.
5. На официальном сайте администрации города Бердска, заполнив электронное обращение.
6. В официальные группы Администрации города Бердска в социальных сетях:
ВКонтакте: https://vk.com/id397067793
Фейсбук: https://www.facebook.com/admberdsk
Одноклассники: www.ok.ru/admberdsk
Инстаграм: @admin_berdsk.
В соответствии с распоряжением администрации города Бердска «Об организации личного приема граждан» единым днем приема граждан руководителями структурных подразделений администрации определена пятница с 14.00 до 16.00 часов.
Информацию о дате, времени и месте проведения личного приема Главой города, заместителями главы администрации можно получить в отделе общественной приемной Главы города в рабочее время в кабинете № 4 или по телефону: 3-14-11.
С графиком приема граждан и представителей организаций, общественных объединений должностными лицами Администрации города Бердска вы можете ознакомиться по ссылке: http://berdsk.nso.ru/page/258.
Сергей Анатольевич Носов – заместитель главы администрации по социальной политике. Вопросы, связанные со школами, детскими садами, медицинским обеспечением. Номер телефона секретаря: 3-14-96.
Шурова Жанна Сергеевна — заместитель главы администрации по вопросам экономического развития. Курирует вопросы торговли, общественного питания и многие другие. Номер телефона секретаря: 3-10-44.
Захаров Владимир Николаевич – заместитель главы администрации по строительству и городскому хозяйству. Ему напрямую подчиняется муниципальный Комбинат бытовых услуг и управление ЖКХ, поэтому с жалобами на деятельность этих организаций обращаются к Владимиру Николаевичу. Ему задают вопросы, в частности, по незаконной перепланировке и защите окружающей среды. Телефон секретаря: 3- 10-44.
Общественная приемная Главы города Бердска
В это подразделение администрации можно обращаться по всем вопросам, связанным с жизнью города. Сотрудники общественной приёмной передают обращения жителей в профильные отделы городской администрации для рассмотрения по существу. Ещё можно оставить электронное сообщение в форме СМС по номеру 8-913-013-15-72.
Ознакомиться с требованиями к письменному обращению вы можете по ссылке: https://berdsk.nso.ru/page/257.
«Кому бить челом?»: Куда жителям Бердска можно обратиться с предложением, заявлением или жалобой?
Владимир Захаров отказался отвечать на вопросы депутата Онищенко на публичных слушаниях. Не дал замглавы обратиться и жительнице города. «Курьер. Среда. Бердск» выяснил, что все-таки слушания — основное место, где горожане должны получать ответы.
Сюжет: Инструкция
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От редакции
Ест опыт обращения к чиновникам?
АнтиЯ, 06 декабря 2019 22:15
Что то господин Захаров прям того.....
Гость Очередной, 11 декабря 2019 11:45
а вот это всё садо-мазо типа "бить челом" - без этого можно, или ну прям совсем никак?
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