Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря для жителей Бердска

Эта неделя окажется для нас неоднозначным периодом. С одной стороны, мы точно можем рассчитывать на удачу и подарки судьбы.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря: в бочке меда есть ложка дегтя

Эта неделя окажется для нас неоднозначным периодом. С одной стороны, мы точно можем рассчитывать на удачу и подарки судьбы, но, с другой стороны — в этот период мы еще не раз убедимся в том, что в каждой бочке меда есть своя ложка дегтя.

ОВЕН

Ваши успехи во всех областях жизни могут активизировать завистников и недоброжелателей, и они попытаются мешать вам. Так что, если вы решительно нацелились на успех, приготовьтесь к тому, что за свой авторитет и положение в обществе придется побороться.

ТЕЛЕЦ

В любви наметятся перемены к лучшему. Есть вероятность, что вы познакомитесь с человеком, который сначала не понравится, но постепенно вы откроете в нем столько достоинств, что просто не сможете отказаться от такой замечательной и выгодной партии.

БЛИЗНЕЦЫ

Иногда главное не лежит на поверхности, а скрывается глубоко внутри. Это должно стать девизом вашей недели. Даже если вам предлагают какую-то, как вам кажется, сложную работу, с которой вы точно не справитесь, подумайте, что вы приобретете новый опыт.

РАК

Вы сейчас обязательно сможете найти золотую середину между своими желаниями и возможностью выбрать наиболее подходящий метод для достижения поставленных целей. Главное — не зацикливаться на чем-то одном. Если не помогает один способ, это абсолютно не значит, что не сработает другой. Осваивайте разные подходы, и вам повезет.

ЛЕВ

Работа в ваших руках будет кипеть, а результаты трудов окажутся настолько идеальными, что к ним не сможет придраться даже самое привередливое начальство и строгие заказчики. Любовные отношения будут развиваться динамично и могут принять неожиданный оборот.

ДЕВА

Для вас это покажется странным, но на этой неделе за ваше расположение будут бороться как минимум два человека, которым вы нравитесь, и вам придется решать, кого из них выбрать.

ВЕСЫ

В какую бы сложную ситуацию вы ни попали, а это, увы, возможно, прислушивайтесь к советам сердца — оно окажется мудрее, чем разум. Если интуиция молчит, обратитесь к друзьям за помощью. Вторая половина недели принесет вам финансовый успех.

СКОРПИОН

Если вы хотите подняться вверх по социальной лестнице, то именно сейчас звезды на вашей стороне. В этот период все ваши мысли будут устремлены вперед, вы начнете прилагать все усилия для того, чтобы достичь успеха в делах.

СТРЕЛЕЦ

Всю неделю вы будете выяснять отношения со своим возлюбленным, так что конфликты очень даже возможны. Впрочем, ваша вторая половинка, скорее всего, даже не подумает сопротивляться вашему натиску и будет во всем с вами соглашаться, но вы все равно не будете довольны. Может, стоит переключить свое внимание с личной жизни на работу?

КОЗЕРОГ

У вас в разы возрастет интуиция, и если вы прислушаетесь к ее подсказкам, то сможете успешно решить многие назревшие проблемы. Сейчас вы как будто опережаете время: люди только подумали, что надо что-то сделать, — а вы уже заканчиваете то, чего они еще не начали. Используйте этот навык для своей выгоды.

ВОДОЛЕЙ

На этой неделе вас будет бросать из крайности в крайность: то вы впадете в эйфорию, то будете терзаться сомнениями и опасениями. Постарайтесь, чтобы эмоциональная нестабильность не слишком влияла на вашу работоспособность и не стала причиной непредсказуемого поведения.

РЫБЫ

Опасайтесь конфликтов, которые возникают у вас с родными и друзьями на финансовой почве, так как такой конфликт может стать причиной резкого и окончательного разрыва важных отношений. Если вы уже не можете терпеть, что кто-то сидит на вашей шее, то, пожалуй, эти отношения действительно надо заканчивать.

Елена Бониле. Астролог.

Источник: vkpress.ru