11.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Сэкономили: Вывоз снега до весны обойдется вдвое дешевле бюджету Бердска

10:00 11.12.2019 Фото: Анастасии Солодковой
0

На аукционе выбрали победителя — ООО «Городские дороги», предложившее 595 тыс. рублей вместо 1 млн. За эти деньги компания до 15 апреля 2020 году вывезет на снегоотвал 10 тыс. кубометров снега.

Сэкономили: Вывоз снега до весны обойдется вдвое дешевле бюджету Бердска
Из-за теплой погоды снег в Бердске липкий и влажный

Почти вдвое сократили цену контракта на вывоз снега с улиц Бердска во время проведения электронных торгов. Как сообщается на сайте госзакупок, аукцион состоялся 9 декабря.

«Состязались» два потенциальных подрядчика — ООО «Городские дороги» и ИП Мархамова. Второй участник аукциона предложил вывозить всю зиму снег за 600 тыс. рублей, первый — за 595 тыс. «Городские дороги» как предложившие меньшие деньги объявлены победителем аукциона.

Напомним, что за погрузку и вывоз снега с территории Бердска в 2020 году городской бюджет предлагал заплатить 1 млн рублей. Предполагается, что с момента подписания договора до 15 апреля 2020 года с улиц города вывезут 10 тыс. кубометров снега. Заказчиком работ выступал Центр муниципальных услуг, ответственный за содержание дорог и чистоту улиц.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», для складирования снега этой зимой предусмотрели три площадки: на мусорной свалке, в районе городского кладбища и за АЗС БЭМЗа. Вывоз снега на полигон твердых коммунальных отходов обойдется в 26 рублей за куб, на два других снегоотвала — по 20 рублей. Предварительно придется покупать талоны.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Куда направят сэкономленные деньги?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Путин: господин Ульянов, он же Старик, он же Ленин "заложил мину" под государственность России
10:45 11-12-2019
Путин: господин Ульянов, он же Старик, он же Ленин
БердскС водителя маршрутки взыскивает 150 тыс. рублей за "легкий вред здоровью" в ДТП автоледи в суде Бердска
10:30 11-12-2019
С водителя маршрутки взыскивает 150 тыс. рублей за
Перечень редких заболеваний расширят в новом году
10:18 11-12-2019
Перечень редких заболеваний расширят в новом году
Отрубала головы кошкам и черепа продавала по 500 рублей в соцсети живодерка из Новосибирска
10:15 11-12-2019
Отрубала головы кошкам и черепа продавала по 500 рублей в соцсети живодерка из Новосибирска
БердскСэкономили: Вывоз снега до весны обойдется вдвое дешевле бюджету Бердска
10:00 11-12-2019
Сэкономили: Вывоз снега до весны обойдется вдвое дешевле бюджету Бердска
Фото удара по автомобилю секретной американской ракеты выложили в интернет
09:45 11-12-2019
Фото удара по автомобилю секретной американской ракеты выложили в интернет
Соло-Презент приглашает встретить Новый Год в колоритной Индии
09:33 11-12-2019
Соло-Презент приглашает встретить Новый Год в колоритной Индии
БердскУкрали шоколадки в магазине на АЗС двое малолеток в Бердске 2
09:30 11-12-2019
Украли шоколадки в магазине на АЗС двое малолеток в Бердске
Шесть человек умерли от переохлаждения в Таиланде
09:15 11-12-2019
Шесть человек умерли от переохлаждения в Таиланде
БердскПокупайте свежий номер газеты "Курьер.Среда.Бердск"
09:10 11-12-2019
Покупайте свежий номер газеты