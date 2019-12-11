Сэкономили: Вывоз снега до весны обойдется вдвое дешевле бюджету Бердска

На аукционе выбрали победителя — ООО «Городские дороги», предложившее 595 тыс. рублей вместо 1 млн. За эти деньги компания до 15 апреля 2020 году вывезет на снегоотвал 10 тыс. кубометров снега.

Из-за теплой погоды снег в Бердске липкий и влажный

Почти вдвое сократили цену контракта на вывоз снега с улиц Бердска во время проведения электронных торгов. Как сообщается на сайте госзакупок, аукцион состоялся 9 декабря.

«Состязались» два потенциальных подрядчика — ООО «Городские дороги» и ИП Мархамова. Второй участник аукциона предложил вывозить всю зиму снег за 600 тыс. рублей, первый — за 595 тыс. «Городские дороги» как предложившие меньшие деньги объявлены победителем аукциона.

Напомним, что за погрузку и вывоз снега с территории Бердска в 2020 году городской бюджет предлагал заплатить 1 млн рублей. Предполагается, что с момента подписания договора до 15 апреля 2020 года с улиц города вывезут 10 тыс. кубометров снега. Заказчиком работ выступал Центр муниципальных услуг, ответственный за содержание дорог и чистоту улиц.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», для складирования снега этой зимой предусмотрели три площадки: на мусорной свалке, в районе городского кладбища и за АЗС БЭМЗа. Вывоз снега на полигон твердых коммунальных отходов обойдется в 26 рублей за куб, на два других снегоотвала — по 20 рублей. Предварительно придется покупать талоны.