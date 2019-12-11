Мат за матом: За нецензурные слова в адрес молодежи на тему «много работать» уволят из мэрии Соснового Бора

Если бы это была совсем ненормативная лексика, то я бы ее не произнесла. Но в данном спиче она вполне вписалась и они… ну, они оторвались от телефонов, объяснила начальник отдела по молодежной политике Александра Позднякова.

Чиновницу из Соснового Бора уволят за ненормативную лексику со сцены

Финал нашумевшей истории: чиновницу из Соснового Бора, которая обратилась к молодёжи матом, хотят уволить.

Об этом 9 декабря в ходе рабочего совещания, сообщил глава администрации Сосновоборского городского округа Михаил Воронков. В пятницу, 6 декабря, начальник отдела по молодежной политике администрации Соснового Бора Александра Позднякова пообщалась с добровольцами на форуме. В речи чиновницы прозвучала бранная лексика, этот случай по распоряжению местных властей сразу проверила комиссия по этике.

Муниципальный служащий не имеет права на такие высказывания. Они являются публичными. Этого не должно быть. Нам не по пути с такими муниципальными служащими, которые позволяют себе подобного рода выходки. Почему у меня возникло такое чувство досады, потому что к Александре Юрьевне никаких нареканий не было. И это, действительно, тот человек, который не нашёл синонимов, но она, действительно, пашет, работает. И то, что я увидел, меня очень расстроило.

Михаил Воронков, глава администрации Сосновоборского городского округа

Александра Позднякова призвала молодёжь «активно трудиться» — в нецензурной форме. Такое в эфире мы повторить не можем. Тогда же на форуме в эксклюзивном интервью «ЛенТВ24» чиновница отметила, что является членом комиссии по делам несовершеннолетних — работает «с разной молодёжью» и вполне отдаёт отчёт своим словам.

Если бы это была совсем ненормативная лексика, то я бы ее не произнесла. Но в данном спиче она вполне вписалась и они… ну, они оторвались от телефонов. Они посмотрели, они начали слушать, и они поняли, что это я не просто так сказала. Потому что я сказала такое слово, я хотела привлечь их внимание. А то, что за этим словом они смогут понять, что им нужно дальше двигаться, делать что-то. Поднимать себя, не сидеть дома. Не сидеть в телефоне, не постить фотки, а просто идти и работать. Потому что если с руководителем, то это другой лексикон. Потому что если бы в аудитории были только руководители, то это была бы абсолютно другая речь.

— То есть вы бы не произнесли это слово? Вы говорили бы более культурно? — потому что это были бы другие люди, и они так не общаются.

— А с детьми так можно говорить?

— (ха-ха-ха) Потом вы опубликуете, уволят меня.

Александра Позднякова, начальник отдела по молодёжной политике администрации г. Сосновый Бор

Что называется, как в воду глядела: цитата Александры Поздняковой быстро разошлась по всей стране. Такие «рекомендации» россияне не оценили. За использование нецензурной лексики чиновница сразу извинилась, но сегодня городские власти всё-таки заявили, что расстанутся с таким сотрудником: шах и мат.



Источник: lentv24.ru