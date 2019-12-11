11.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Мат за матом: За нецензурные слова в адрес молодежи на тему «много работать» уволят из мэрии Соснового Бора

08:15 11.12.2019 Фото: скриншот видео
1

Если бы это была совсем ненормативная лексика, то я бы ее не произнесла. Но в данном спиче она вполне вписалась и они… ну, они оторвались от телефонов, объяснила начальник отдела по молодежной политике Александра Позднякова.

Мат за матом: За нецензурные слова в адрес молодежи на тему много работать уволят из мэрии Соснового Бора
Чиновницу из Соснового Бора уволят за ненормативную лексику со сцены

Финал нашумевшей истории: чиновницу из Соснового Бора, которая обратилась к молодёжи матом, хотят уволить.

Об этом  9 декабря в ходе рабочего совещания, сообщил глава администрации Сосновоборского городского округа Михаил Воронков. В пятницу, 6 декабря, начальник отдела по молодежной политике администрации Соснового Бора Александра Позднякова пообщалась с добровольцами на форуме. В речи чиновницы прозвучала бранная лексика, этот случай по распоряжению местных властей сразу проверила комиссия по этике.

Муниципальный служащий не имеет права на такие высказывания. Они являются публичными. Этого не должно быть. Нам не по пути с такими муниципальными служащими, которые позволяют себе подобного рода выходки. Почему у меня возникло такое чувство досады, потому что к Александре Юрьевне никаких нареканий не было. И это, действительно, тот человек, который не нашёл синонимов, но она, действительно, пашет, работает. И то, что я увидел, меня очень расстроило.

Михаил Воронков, глава администрации Сосновоборского городского округа

Александра Позднякова призвала молодёжь «активно трудиться» — в нецензурной форме. Такое в эфире мы повторить не можем. Тогда же на форуме в эксклюзивном интервью «ЛенТВ24» чиновница отметила, что является членом комиссии по делам несовершеннолетних — работает «с разной молодёжью» и вполне отдаёт отчёт своим словам.

Если бы это была совсем ненормативная лексика, то я бы ее не произнесла. Но в данном спиче она вполне вписалась и они… ну, они оторвались от телефонов. Они посмотрели, они начали слушать, и они поняли, что это я не просто так сказала. Потому что я сказала такое слово, я хотела привлечь их внимание. А то, что за этим словом они смогут понять, что им нужно дальше двигаться, делать что-то. Поднимать себя, не сидеть дома. Не сидеть в телефоне, не постить фотки, а просто идти и работать. Потому что если с руководителем, то это другой лексикон. Потому что если бы в аудитории были только руководители, то это была бы абсолютно другая речь.

— То есть вы бы не произнесли это слово? Вы говорили бы более культурно? — потому что это были бы другие люди, и они так не общаются.

— А с детьми так можно говорить?

— (ха-ха-ха) Потом вы опубликуете, уволят меня.

Александра Позднякова, начальник отдела по молодёжной политике администрации г. Сосновый Бор

Что называется, как в воду глядела: цитата Александры Поздняковой быстро разошлась по всей стране. Такие «рекомендации» россияне не оценили. За использование нецензурной лексики чиновница сразу извинилась, но сегодня городские власти всё-таки заявили, что расстанутся с таким сотрудником: шах и мат.

Источник: lentv24.ru

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Можно допускать маты? Когда?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Расстрелял шесть человек в больнице и застрелился сам 42-летний мужчина в Чехии
08:30 11-12-2019
Расстрелял шесть человек в больнице и застрелился сам 42-летний мужчина в Чехии
Мат за матом: За нецензурные слова в адрес молодежи на тему "много работать" уволят из мэрии Соснового Бора
08:15 11-12-2019
Мат за матом: За нецензурные слова в адрес молодежи на тему
Как сэкономить на оплате коммуналки?
00:29 11-12-2019
Как сэкономить на оплате коммуналки?
Люди за 50 смогут получать стипендию за обучение
00:22 11-12-2019
Люди за 50 смогут получать стипендию за обучение
"Он ушёл туда, откуда не возвращаются": Шимпанзе мыслят подобно людям
00:15 11-12-2019
Спит как младенец: 5 способов заснуть быстро и крепко
23:26 10-12-2019
Спит как младенец: 5 способов заснуть быстро и крепко
Спасли две жизни: врачи прооперировали беременную женщину с сердечной недостаточностью
23:18 10-12-2019
Спасли две жизни: врачи прооперировали беременную женщину с сердечной недостаточностью
Красный привлечет внимание мужчины на свидании
23:02 10-12-2019
Красный привлечет внимание мужчины на свидании
Подарил свое яичко брату-близнецу
22:42 10-12-2019
Подарил свое яичко брату-близнецу
Больные колени вылечит пластырь из стволовых клеток
22:18 10-12-2019
Больные колени вылечит пластырь из стволовых клеток